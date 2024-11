Inchiesta ultras, aperta un’indagine sportiva: cosa rischiano Inter e Milan

L’inchiesta ultras pare essere arrivata a una prima svolta: è stata aperta un’indagine sportiva, cosa rischiano ora Inter e Milan

Il caso curve che ha investito la città di Milano, Inter e Milan, e tutta la Serie A pare già essere arrivato a un punto di svolta. Dopo le misure cautelari, i business svelati, le infiltrazioni della criminalità organizzata e il caso biglietti, ci sono state le audizioni dei tesserati citati e coinvolti nella vicenda – ma sentiti solo come persone informate sui fatti.

Ora è stata aperta, come è stato riportato dall’Ansa, una vera e propria indagine sportiva, per cui si iniziano a capire i contorni di una vicenda che sta andando avanti anche dal punto di vista giudiziario e non solo mediatico. A questo punto, potrebbero scattare i deferimenti per i tesserati di Inter e Milan, ma c’è anche chi rischia di più.

Secondo l’articolo 25 del Codice di Giustizia Sportiva e in particolare al comma 10, “è fatto divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società“. Hakan Calhanoglu ha ammesso i contatti personali con Ferdico e Bellocco, due dei principali capi ultras coinvolti e per questo rischia una squalifica per una o più giornate e il pagamento di un’ammenda che potrebbe essere di 20mila euro.