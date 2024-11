Inter, attacco tutto nuovo: doppio scambio con Lautaro e Thuram

La clamorosa indiscrezione dalla Spagna agita i sonni dei tifosi nerazzurri: il doppio scambio può rivoluzionare l’attacco dell’Inter

Nelle ultime settimane i rumors di mercato riferiscono di un Beppe Marotta molto attivo sul fronte degli attaccanti e non solo. Nonostante le risposte positive fornite da Joaquìn Correa in quel di Verona – il ‘Bentegodi‘ porta evidentemente fortuna al ‘Tucu’ – la necessità di affiancare alla Thu-La almeno un altra punta di un certo livello resta.

Il ‘sogno’ Jonathan David, per il momento, è messo da parte. Troppo onerosa l’operazione in vista di gennaio, nonostante il calciatore sia sempre più deciso a non rinnovare il suo contratto in scadenza col Lille.

Oltre a registrare le indiscrezioni che vorrebbero un ritorno di Sebastiano Esposito alla Pinetina, e il corteggiamento silente a Daniel Maldini, la dirigenza nerazzurra si sta muovendo anche su altri fronti. Le operazioni in entrata, sul fronte offensivo, sono comunque legate alla partenza di uno – se non entrambi – tra Marko Arnautovic e lo stesso argentino ex Lazio, ma attenzione ad un nuovo incredibile scenario.

Dalla Spagna stavolta l’hanno lanciata davvero grossa. Una rivoluzione in piena regola, che comporterebbe l’addio contemporaneo di Lautaro e Thuram e l’arrivo di due nuovi profili. Con l’aggiunta di un sostanzioso conguaglio a favore del club meneghino.

Addio alla Thu-La, rivoluzione nerazzurra

Il portale ‘Fichajes.net‘, sempre sul pezzo quando si parla del ‘Toro’, vecchio obiettivo sia del Barcellona che del Real Madrid, spinge ora per la pista inglese. Il nuovo Manchester United targato Ruben Amorim vuole a tutti i costi il capocannoniere dell’ultimo campionato italiano. Sul piatto i Red Devils metterebbero niente di meno che Joshua Zirkzee, l’olandese ex Bologna destinato ad avere poco spazio nel nuovo corso del club britannico.

Ovviamente, per esser solamente degna di esser presa in considerazione, la proposta inglese dovrebbe includere un conguaglio non inferiore ai 60 milioni, considerando che l’ex Bayern Monaco – nel mirino della Juventus – è valutato circa 40. Ma c’è dell’altro. C’è ancora il capitolo Marcus Thuram da analizzare nel dettaglio.

Nonostante la supposta volontà di giocatore e club di proseguire insieme quanto meno fino a fine anno, Kolo Muani è uno dei nomi caldi in uscita dal PSG. Il club parigino, il cui cammino in Champions è tutt’altro che positivo, è disposto a tutto pur di ingaggiare Marcus Thuram, vero trascinatore della Beneamata in questa prima parte di stagione.

Per convincere Marotta a cedere uno dei pezzi pregiati della rosa, il patron Al-Khelaifi è disposto a sacrificare il nazionale francese, aggiungendo anche in questo caso un corposo incentivo economico non inferiore a 40-45 milioni. Fantamercato? Forse. Ma quando ci sono di mezzo società con mezzi finanziari pressoché illimitati come Manchester United e PSG, nessuno può stare tranquillo…