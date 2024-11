Inter, scatta l’allarme Frattesi: fuori cinque partite

L’infortunio del centrocampista preoccupa ad Appiano Gentile. Il giocatore contro il Lipsia non è andato nemmeno in panchina

Momento non semplice per quanto riguarda gli infortuni in casa Inter. L’infermeria si sta riempiendo, con Inzaghi che spera di poter nel minor tempo possibile riavere tutti a disposizione. Tra le situazioni da valutare in vista della Fiorentina c’è anche quella di Davide Frattesi. Il centrocampista si è fermato alla vigilia della sfida contro il Lipsia per una infiammazione alla caviglia. Uno stop che inizialmente sembrava precauzionale.

Alla fine, però, il recupero tanto atteso non c’è stato e Frattesi nella serata di ieri non è andato nemmeno in panchina. Una situazione da valutare e che allarma un po’ in casa Inter. Sappiamo molto bene come Inzaghi in questa stagione sta facendo ampio turnover ogni partita per avere tutti pronti e al massimo della condizione. Ora, però, le rotazioni rischiano di diventare più corte e qualche giocatore è destinato a fare qualche sacrificio.

Inter: Frattesi preoccupa, ecco come sta

In casa Inter la parola d’ordine è sempre stata precauzione. Da parte Inzaghi non c’è stata mai la volontà di prendersi dei rischi inutili e fare i conti con ricadute importante. E le cose non cambieranno per Frattesi. Il centrocampista rientrerà in gruppo solo una volta smaltito pienamente il problema fisico e i dubbi saranno sciolti solamente a ridosso della sfida contro la Fiorentina.

L’infiammazione alla caviglia sarà controllata in modo quotidiano e poi lo staff medico sarà chiamato a dire se potrà essere convocato oppure no. Al momento la sua presenza a Firenze è davvero a forte dubbio. Inzaghi spera di poter contare almeno per la panchina su Frattesi, ma per adesso i dubbi restano e quindi non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.

Un infortunio che costringerebbe Frattesi a saltare la quinta partita da quando veste la maglia dell’Inter. Il centrocampista romano è uno che è stato quasi sempre presente e una sorta di jolly per Inzaghi considerata la sua duttilità. Ora, però, per lui ci potrebbe essere un nuovo stop anche se le sue condizioni dovranno essere valutate con attenzione nelle prossime ore visto che ancora non si hanno certezze su quando su quando potrà ritornare a disposizione.