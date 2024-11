L’Inter ha fatto un acquisto sensazionale, annuncio sul canale ufficiale: “Sarà un titolarissimo”

Crescita esponenziale per il difensore nel giro di una stagione e mezzo all’Inter, per l’ex diventerà uno dei grandi della squadra di Inzaghi. Il tecnico è già felicissimo delle sue prestazioni

Nel corso dei primi frammenti di questa stagione sportiva, l’Inter ha tremato in più di una circostanza. Qualcosa di inspiegabile, vista la grande condizione con cui si è conclusa la stagione precedente.

Eppure, analizzando i dati a disposizione maturati a seguito delle prime partite disputate in campionato, la resa difensiva era effettivamente calata rispetto al passato. Per alcuni si è trattata di una inflessione mentale, per altri ad un calo fisiologico di Francesco Acerbi in qualità di centralissimo del reparto e di una velata incapacità da parte di Stefan de Vrij, suo secondo, di prenderne il posto al massimo delle proprie capacità.

Il periodo di calo tuttavia non è durato molto, perché la strategia messa in atto dallo staff di Simone Inzaghi ha permesso alla squadra intera di rialzare la testa e mettere a segno un numero crescente di vittorie di fila senza subire reti. O in ogni caso, limitandone i danni. Parte di meriti va data alla rinnovata interpretazione delle direttive imposte dal tecnico piacentino ai suoi in mezzo al campo, nonché alla crescita esponenziale di un calciatore che fino ad un annetto fa era un profilo totalmente sconosciuto agli occhi degli appassionati.

Bisseck rivelazione, è il pupillo di Inzaghi: Pandev prevede tutto

Yann Bisseck è stato infatti una rivelazione assoluta a cavallo fra la fine della passata stagione e gli inizi di quella attualmente in corso, durante la quale ha potuto prendere il posto di Benjamin Pavard in diverse occasioni. Champions League compresa.

L’imponente tedesco ex Aarhus è adesso uno degli uomini fidati di Inzaghi, su cui il tecnico può contare per la sua freschezza fisica ed una impattante modalità di adempiere ai compiti di gioco. Bravo negli inserimenti palla al piede, nel rispetto delle direttive impartitegli ad immagine e somiglianza di Alessandro Bastoni sul versante opposto, Bisseck farà certamente parte dell’Inter che verrà.

Parola di un grande ex come Goran Pandev, ospite di Inter TV a margine della bella vittoria conquistata con determinazione dalla squadra nerazzurra ai danni del Lipsia. “Approccio giusto e tre punti importanti portati a casa. Il centrocampo funziona benissimo, sapevo che Zielinski e Barella avrebbero potuto creare problemi”, ha raccontato in prima battuta.

Prima di aprire una considerazione interessante rivolta proprio al difensore tedesco: “Inzaghi entra nelle teste dei giocatori, parla con loro ed è diventato bravo a gestire i turnover. Per me Bisseck diventerà un suo titolarissimo“, ha poi aggiunto Pandev. Una previsione neppure tanto sorprendente, viste le qualità messe in mostra dal giovane calciatore e la ridondanza delle sue apparizioni da titolare.