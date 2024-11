Esplode il caso Lautaro, Marotta tuona: “Più rispetto”

Beppe Marotta ora chiede maggiore rispetto: c’entra il capitano dell’Inter Lautaro Martinez. La ricostruzione

Nelle ultime settimane, Lautaro Martinez è stato assai criticato per le sue prestazioni in maglia nerazzurra. Alcuni tifosi lo hanno persino accusato di non impegnarsi al massimo, dopo averlo visto segnare un goal di grande pregio con la maglia della sua Nazionale. Lo stesso Lautaro ha risposto sui social a uno di questi commenti ricordando di aver dato sempre il massimo per il club di cui è capitano e leader tecnico.

The Best Fifa: Marotta, ‘sorpreso, Lautaro merita più rispetto’

Sì, Lautaro non è al top della forma e non riesce a trovare con la solita facilità la via della rete. Chi tuttavia già immagina che ci sia bisogno di impacchettarlo e venderlo per far spazio a David o a una nuova punta non rende conto di cosa perderebbe. Al momento il Toro ha questi numeri, malgrado non sia al massimo: 6 goal e 4 assist. In pratica, grazie alle sue reti, l’Inter ha conquistato 12 punti.

Vlahovic, la punta della Juve, è a 9 goal e un solo assist (ma con 4 delle 9 reti firmate su rigore). Morata è a 3 goal e 2 assist… Ma le critiche attuali a Lautaro erano prevedibili: in tanti stavano solo aspettando il momento giusto per prenderlo di mira.

Su Lautaro è intervenuto anche il presidente dell’Inter. Marotta, che nelle precedenti occasioni aveva scelto un approccio meno polemico, sembra oggi poco disposto a trattenersi. A scatenare la sua indignazione è stata la FIFA. Oggi, infatti, la federazione ha annunciato i candidati per i The Best FIFA Football Awards 2024. Scorrendo l’elenco è facile notare alcune assenze. Per esempio, fra i nominati per il miglior calciatore non c’è Lautaro Martinez.

Il capitano dell’Inter (nonché vincitore di campionato e Copa America con l’Argentina), già precedentemente snobbato dal Pallone d’Oro nonostante il fatto di essere stato capocannoniere sia in Serie A e nella coppa del Sudamerica, è stato adesso completamente dimenticato per questo nuovo premio.

Marotta contro la FIFA: “Lautaro merita rispetto“

Di fronte a una situazione del genere, Beppe Marotta, presidente della squadra di cui Lautaro è capitano e bomber, ha deciso di intervenire chiedendo maggior rispetto. Ecco le parole del presidente nerazzurro riportate dall’Ansa: “È sorprendente e deludente che Lautaro Martinez non sia stato considerato tra i candidati del The Best Man player della FIFA dopo una stagione eccezionale“.

“Le sue prestazioni straordinarie“, ha detto ancora Marotta, “hanno contribuito a portare l’Inter a un traguardo storico e la nazionale argentina alla vittoria della Coppa America. In entrambe le competizioni è stato oltretutto il miglior realizzatore del torneo. Lautaro merita più rispetto e un riconoscimento maggiore“.

Per Marotta, questa esclusione è dunque ingiustificabile. Di fatto, ignora i numeri e i successi ma anche l’impatto che Lautaro Martinez ha avuto nelle partite decisive. “Questo è un segnale negativo“, ha concluso il presidente, “dovrebbero essere premiati i giocatori che si distinguono in modo così importante. Speriamo che in futuro venga dato il giusto riconoscimento a chi, come Lautaro, continua a brillare sul campo“.

Anche in questo caso, sui social, sembra che i tifosi non l’abbiano presa bene. In molti si sono schierati addirittura contro Marotta, ricordando che il presidente del club dovrebbe preoccuparsi della squadra e dei suoi successi e non dei premi individuali. In realtà, Marotta fa bene a difendere un proprio tesserato, ribadendo il valore delle conquiste e dei risultati che questi ha ottenuto anche con la maglia nerazzurra. Lautaro è il capitano dell’Inter, e il club deve stargli accanto. Come dice Marotta: ci vuole un po’ di rispetto.