Il PSG sbarca in Italia: addio Inter, affare da 60 milioni

Il PSG è pronto a prendersi il nuovo talento che sta impressionando in Italia: i francesi potrebbero arrivare a spendere tanto

Per l’Inter sembra che l’obiettivo sia già diventato inaccostabile. In pochi mesi il suo valore è triplicato. E a fine stagione il valore così maggiorato potrebbe poi raddoppiarsi. Dai circa 9 milioni più bonus investiti l’inverno scorso per fargli cambiare squadra ora siamo già sopra i 30. E a giungo 2025 si potrebbe parlare di 50 o addirittura di 60 milioni.

Il talento che dall’Italia potrebbe presto trasferirsi in Francia per giocare nel PSG è Isak Hien. Lo svedese migrato dal Verona all’Atalanta a gennaio 2023 piace molto anche a Simone Inzaghi, ma i rumors di mercato lo danno già nel mirino delle big inglesi e soprattutto del Paris Saint-Germain.

L’Atalanta, al momento, non ha alcuna intenzione di vendere. Per questo, potrebbe anche sparare alto, chiedendo intorno ai 60 milioni. E sulla base di questa ipotesi, per l’Inter, l’affare è già pressoché impraticabile.

Hein, figlio di madre svedese e padre ghanese, è nato nel 1999 a Stoccolma. Si è formato nella squadra giovanile dell’AIK, poi è passato al Vasalunds, in Division 1 Norra. E fino all’età di ventun’anni ha operato principalmente come attaccante. Qualcuno poi lo ha convinto a provare a fare una partita da centrale di difesa. E lì la sua carriera si è trasformata.

Dall’Italia al PSG: ora Hien costa caro

Nel 2021, ha firmato con il Djurgardens prima di tornare al Vasalund in prestito. Nell’estate del 2022 è stato acquistato dall’Hellas Verona. In Italia, il ragazzo ha brillato fin dalla sua prima stagione. Nella prima parte della seconda, sempre con la maglia dei veneti, ha giocato però solo 10 gare ufficiali, perché nel mercato di riparazione è passato all’Atalanta di Gasperini.

C’è voluto un po’ di tempo per assimilare i dettami tattici di Gasperini. Ma alla fine, Hien è riuscito a trovare spazio nella Dea e quindi, complice l’infortunio di Scalvini, a diventare un titolare. Intanto si è guadagnato anche varie convocazioni nella Nazionale svedese.

In Francia scrivono che il PSG, dopo aver inviato degli scout per osservare da vicino le qualità di Lookman, si sarebbe accorto del potenziale di Hien. E così lo svedese è entrato nei radar del top-club transalpino. Il centrale della Dea potrebbe diventare il rinforzo per la difesa nella prossima stagione. Luis Enrique vuole infatti un centrale possente, aggressivo in marcatura, capace di recuperare palla, ma possibilmente bravo pure contribuire alla fase offensiva. E qualora uscisse subito Skriniar (in tanti danno l’ex Inter vicino alla Juve), i francesi potrebbero muoversi anche subito.

Il programma dell’Atalanta

Con l’interesse del PSG, Hien potrebbe fare il salto in uno dei club più prestigiosi d’Europa, ma non è escluso che proprio l’Atalanta possa rifiutare ogni proposta di addio. A oggi, Gasperini sarebbe più propenso a lasciar uscire Lookman, dato che in attacco (contando sul recupero di Scamacca) ci sono già tante alternative valide e funzionali.

La Dea che sta andando forte in campionato e Champions può, a ogni modo, mostrare i muscoli e opporre un muro. Per tradizione i Percassi vendono a caro prezzo i loro gioielli. Ma con i grandi risultati ottenuti negli ultimi anni hanno anche alzato l’asticella a livello di gestione del club: non vogliono privarsi dei giocatori più forti. Il player-trading è sempre un concetto fondamentale per la sopravvivenza della società, ma si pensa anche a guadagnare con i ricavi sportivi.

E, alla fine, la Dea potrebbe anche permettersi di rifiutare offerte allettanti. Specie per Hien, un giocatore che Gasperini reputa oggi tatticamente indispensabile.