L’annuncio di Verratti all’Inter: “Marotta fa lo scambio”

Pazza idea per il calciomercato nerazzurro. L’ex Pescara sembra essere finito nel mirino di Marotta. Ecco la verità

L’Inter nel calciomercato invernale non farà particolari movimenti in entrata, ma Marotta resta comunque molto attento alle occasioni che potrebbero esserci durante il mese di gennaio. E una di queste è sicuramente Marco Verratti. Il centrocampista pescarese sembra intenzionato a lasciare l’Al-Arabi, squadra qatariota, per ritornare a giocare in Europa, e dalla Spagna svelano il possibile interesse del club meneghino.

Una ipotesi pressoché impossibile da trasformare in realtà per diversi motivi. Ma non è da escludere che l’entourage del giocatore possa avere già bussato alle porte di Viale della Liberazione per capire eventualmente la fattibilità dell’operazione. La posizione dell’Inter sul possibile approdo di Verratti sembra essere molto chiara, anche se per adesso parliamo semplicemente di indiscrezioni e non c’è, almeno ufficialmente, nessuna trattativa in corso.

Marco Verratti ha voglia di ritornare a giocare nel calcio che conta. La sua esperienza in Qatar non sta andando forse come lui si aspettava e per questo motivo si sta lavorando in modo di riportarlo in Europa magari già direttamente a gennaio. Dalla Spagna hanno parlato di un possibile interesse dell’Inter, ma sembra una ipotesi quasi impossibile da realizzare per diversi motivi.

Verratti all’Inter: cosa c’è di vero

Verratti, infatti, non è più giovanissimo e nell’ultimo periodo ha avuto diversi infortuni. Senza dimenticare che il suo ingaggio è importante e fuori dalla nuova linea decisa da Oaktree. Certamente la proprietà americana boccerebbe l’approdo del centrocampista anche in caso di arrivo a zero.

Per questo motivo ad oggi sembra molto difficile immaginare il centrocampista abruzzese in nerazzurro a gennaio. Senza dimenticare che in quel reparto il club meneghino è assolutamente coperto e non ci sono particolari necessità di intervenire.

Inzaghi, infatti, punta molto su Asllani come vice Calhanoglu almeno fino al termine della stagione e l’albanese partirebbe solo in caso di una proposta importante e un sostituto all’altezza. Le qualità di Verratti non sono in discussione, ma i parametri nerazzurri sono cambiati e per ora il centrocampista non rientra assolutamente nelle nuove linee guida decise da Oaktree.

Quindi, nonostante le voci dalla Spagna, sembra davvero impossibile che Marotta decida di privarsi del giovane regista per prendere l’ex PSG. Poi il calciomercato è strano, ma per adesso le chance sono pari a zero.