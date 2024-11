Inter, pazza idea Verratti: ecco come stanno le cose

Marco Verratti di nuovo in Italia, con la maglia dell’Inter: ecco tutta la verità sulla clamorosa suggestione di mercato

Dopo l’Arsenal, ci sarà il Napoli del grande ex Antonio Conte nel mirino dell’Inter campione d’Italia. Una partita carica di contenuti, che già a distanza di giorni promette scintille. Dall’esito si avranno le risposte per capire se, effettivamente, questa Inter possa tornare ad essere la grande favorita in ottica tricolore.

Dal campo al calciomercato il passo è breve e le voci, in vista di gennaio-giugno, non fanno altro che moltiplicarsi. D’altronde, nonostante il gruppo a disposizione di Simone Inzaghi sia di altissimo livello, i margini per migliorare la rosa interista ci sono eccome.

Lo sa bene Marotta, che sta macinando lavoro su lavoro alla ricerca di rinforzi in difesa. Con Acerbi confermato al pari di Darmian almeno fino all’estate 2026, a fare le valigie dovrebbe essere Stefan de Vrij, l’unico a rimanere in scadenza 2025 e lontanissimo dal prolungamento.

Ecco perché la caccia al centrale difensivo del futuro è già partita e se ce ne fosse l’occasione, a costi accettabili, non è da escludere che un colpo possa chiudersi già nelle prime settimane del 2025.

Se un altro rebus, molto simile, riguarda l’attacco e la sostituzione di almeno uno tra Correa e Arnautovic, si fanno sempre più intriganti ed interessanti le indiscrezioni che vorrebbero l’Inter fortemente interessata a Marco Verratti. Voci di mercato, tutt’altro che confermate, riguardanti un possibile futuro dell’ex Pescara e PSG in maglia nerazzurra.

Inter-Verratti, la verità è solo una: il piano di Oaktree

Dal PSG all’Al-Arabi, era il settembre 2023 e Marco Verratti decise di lasciare il calcio europeo per vivere una nuova, suggestiva e ricchissima avventura. Ora che ha 32 anni, compiuti da poche ore, si fanno strada insistenti rumors che lo porterebbero ad un ritorno nel calcio italiano.

Lui che in Serie A non ha mai giocato, lo farebbe con l’Inter. Si parla di una possibile ‘sostituzione’ di Calhanoglu che a fine stagione, davanti ad una grande proposta, potrebbe fare le valigie e lasciare spazio proprio a Verratti.

Uno scenario sicuramente intrigante e suggestivo ma molto lontano dalla realtà. Sia perché Verratti ha 32 anni e la politica che Oaktree vuole portare avanti da qui alle prossime stagioni parla della ricerca dei migliori giovani talenti da coltivare e valorizzare grazie allo splendido lavoro di Inzaghi. Ma anche, ovviamente, per questioni economiche.

All’Al-Arabi l’ex PSG guadagna ben 30 milioni di euro netti a stagione: per quanto possa ‘sacrificare’ parte del suo ingaggio pur di approdare in Italia e chiudere la carriera in Serie A, la forbice da colmare sarebbe davvero enorme. Impossibile.