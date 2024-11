Oltre 100 milioni di euro: l’offerta per Lautaro che l’Inter non può rifiutare

Nuove nubi sul futuro del capitano nerazzurro all’Inter: la big d’Europa è disposta a sfondare il tetto dei cento milioni per il cartellino

Un amore datato. Un interesse, quasi un’ossessione, che dura da ormai 5 anni. Quando ancora – i più attenti lo ricorderanno – vigeva ancora la famosa clausola da 111 milioni esercitabile nei primi 15 giorni di luglio. Una cifra mai onorata dal club che più di tutti, almeno nell’ultimo quinquennio, ha messo nel mirino Lautaro Martinez.

Sembrano passate due ere geologiche, in termini calcistici, ma il tormentone della stampa spagnola- in particolare di quella catalana – a proposito della fantomatica proposta che prima o poi sarebbe arrivata sul tavolo di Marotta, si è spenta lentamente sotto i colpi del Covid.

Nel frattempo il Barcellona ha ingaggiato un certo Robert Lewandowski, non certo l’ultimo arrivato, come centravanti per il suo attacco, ma ora il pur formidabile giocatore polacco, che ha appena sfondato il muro dei 100 gol in carriera in Champions, deve fare i conti con l’età che avanza. Sono già 36 le primavere sulle spalle dell’ex Dortmund e Bayern Monaco, che non potrà continuare ancora per molto a viaggiare su questi ritmi i prossimi anni.

Ecco che allora, insieme ad altri due candidati che definire top è dire poco, il ‘Toro’ argentino è tornato ad essere cerchiato in rosso nell’agenda di mercato dei catalani. Che stavolta farebbero davvero sul serio.

Lautaro, clamoroso ritorno di fiamma del Barcellona

Il portale spagnolo ‘Elgoldigital‘ ha fatto il punto della situazione sul prossimo grande acquisto estivo del presidentissimo Laporta. Ovviamente trattasi di un attaccante di un certo lignaggio, in grado di sostituire – e non sarà affatto facile – il fuoriclasse di Varsavia.

Oltre ad Erling Haaland e Viktor Gyokeres, il profilo di Lautaro è più che apprezzato nell’ambiente ‘culé’. Considerando la clasuola rescissoria di 175 milioni appiccata sulle spalle del norvegese, e la difficile trattativa per lo svedese dello Sporting CP – già prenotato per gennaio o per luglio dal tecnico Amorim allo United – non resta che buttarsi a capofitto sul sudamericano. Che, giova ricordarlo, non ha clausole inserite nel recente accordo stipulato coi meneghini.

Dalle parti di Barcellona sono convinti che mettere finalmente, e realmente, sul piatto una proposta da oltre 100 milioni per il cartellino del bomber, dovrebbe vincere le resistenze dell’Inter. Sarebbe interessante capire cosa ne pensi il giocatore, affascinato da una maglia resa ancor più gloriosa dai tantissimi titoli vinti da Lionel Messi – suo idolo e grande amico- nella sua epopea in blaugrana.