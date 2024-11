Come Casadei, addio all’Inter per la Premier: affare chiuso a 15 milioni

Stagione sensazionale finora e prime occhiate d’interesse per il talento dell’Inter attualmente in prestito in Serie B, possibile assalto dalla Premier in estate come accaduto in passato per Casadei

Etichettato come uno dei centrocampisti più talentosi della sua generazione, Cesare Casadei è cresciuto sotto la guida dell’ex allenatore della formazione Primavera dell’Inter, Cristian Chivu, fino ad entrare nell’occhio del ciclone del mercato estero.

Per la dirigenza nerazzurra la sua cessione verso il Chelsea è stata un’occasione da non perdere, visto l’immediato incasso di circa 15 milioni di euro. Molti però rimpiangono il fatto di aver lasciato andare un calciatore tanto promettente, frutto del duro lavoro del vivaio nerazzurro, senza neppure avergli dato una chance di imporsi in Serie A.

Oggi Casadei è tornato a far parte del progetto tecnico dei ‘Blues’ dopo annate vissute in prestito fra Reading e Leicester City, durante le quali aveva dato prova di una grande dedizione ed una discreta incisività in fase di possesso del pallone nella creazione di occasioni da gol. Ciononostante, su di lui vengono riversate ancora moltissime aspettative e l’augurio è che possa guadagnare un numero crescente di minuti in stagione non soltanto legati alle competizioni accessorie o collaterali al cammino principale di Premier League.

Fari inglesi su uno dei fratelli Esposito, l’Inter tentata dal Casadei-bis

Senza escludere un magico ritorno all’Inter in un futuro comunque abbastanza lontano, il club nerazzurro deve fare i conti con nuove possibilità di investimento in vista della sessione estiva di mercato. Momento propizio soprattutto per le grandi big inglesi di afferrare qualche ghiotta occasione all’estero.

Non ci sono ancora dati certi su possibili avvicinamenti ma molti indizi sottolineano uno spiccato interesse per le prestazioni di un altro calciatore prodotto del vivaio dell’Inter degli ultimi anni, ovvero Francesco Pio Esposito.

Il giovane attaccante sta sorprendendo tutti con indosso la maglia dello Spezia in Serie B stagliandosi come trascinatore della squadra ligure e questo ha alimentato discorsi e speculazioni sulle sue prospettive future lontano dal campionato italiano anche in caso di eventuale richiamo da parte dell’Inter in Prima Squadra.

Tenendo conto della scarsissima volontà di privarsi di un profilo simile, perché perfettamente in linea con la strategia a lungo termine promossa da Oaktree, filtra comunque qualche chance di lasciarlo partire verso nuovi lidi di Premier League a condizioni simili a quelle precedentemente pattuite per l’addio di Casadei. Si parla infatti di circa 15 o 20 milioni di euro. Anche in questo caso, l’Inter potrebbe non fare complimenti ed accettare l’eventuale offerta per mettere a segno una preziosa plusvalenza.