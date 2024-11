Doppio colpo “nazionale”: l’Inter li prende a giugno

Due acquisti che farebbero felici i tifosi nerazzurri: Le ultimissime sul calciomercato del club di Oaktree

Sono trascorse 13 giornate ed in campionato l’Inter rimane, seppur a -1 dal Napoli capolista, la grande favorita per la conquista dello Scudetto. Sarebbe il numero 21, l’ennesimo capolavoro di Simone Inzaghi che, dopo la seconda stella, vuole regalare una nuova memorabile soddisfazione ai suoi tifosi.

Nonostante il rinnovo fino al 2026 e l’ormai sfumata pista Manchester United, Inzaghi continua ad essere al centro di voci di mercato: Manchester City su tutti, per il post Guardiola. Ma la realtà dei fatti, al momento, parla di un matrimonio che prosegue a gonfie vele e anzi è caratterizzato da una programmazione certosina per la prossima stagione.

Il calciomercato, come sempre, al centro dell’attenzione in casa nerazzurra. Oaktree intende costruire una squadra più giovane, di prospettiva ma comunque di grandissimo talento. E magari ancor più italiana.

Ecco quindi che il doppio colpo che sembrerebbe potersi prospettare nei prossimi mesi sta già prendendo forma. Il Milan, però, rischia di mettere i bastoni tra le ruote alla dirigenza di Viale della Liberazione.

Due azzurri per Inzaghi: capolavoro Inter

Dall’Inter al Milan, un ping pong continuo tra scippi, anticipi, dispetti. E così la prossima estate la dirigenza campione d’Italia in carica potrebbe pensare a ben due nazionali che già da mesi sono in qualche modo accostati al Milan. Il primo è, evidentemente, Daniel Maldini.

Il figlio d’arte ha lasciato i rossoneri a titolo definitivo, a parametro zero, la scorsa estate. A Monza si sta consacrando come uno dei talenti più interessanti e promettenti del panorama azzurro, tant’è che anche Spalletti ha deciso di dargli un chance in Nazionale.

L’Inter ci pensa già da un po’, il Milan si mangia le mani pur avendo il 50% di incasso garantito dalla futura vendita del figlio di Paolo. E seppur sia ancora possibile pensare ad un ritorno del figliol prodigo a Milanello, pare proprio che Marotta possa mettere la freccia e provare ad accordarsi nei prossimi mesi con Adriano Galliani.

Un calciatore che rispecchierebbe alla perfezione l’identikit tracciato da Oaktree: 23 anni, stipendio da appena 300mila euro a stagione ed un grande futuro davanti a sè. Il cartellino, in tal senso, verrebbe valutato intorno ai 18-20 milioni di euro.

Ma Maldini non è il solo. Occhio a Samuele Ricci, stella nascente e pilastro del Torino e ormai in pianta stabile protagonista in maglia azzurra. Anche lui classe 2001, centrocampista completo e bravo nelle due fasi, in questo caso tra i nomi preferiti da Ibrahimovic e Moncada per la prossima stagione rossonera.

Non sarà facile ma la dirigenza nerazzurra può provare ad inserirsi e a spaventare il ‘Diavolo’. Ricci, con uno stipendio da 1 milione all’anno, viene valutato intorno ai 25 milioni di euro ma la scadenza contrattuale fissata al 30 giugno 2026 potrebbe decisamente far calare le pretese del presidente Cairo.