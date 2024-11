Il nuovo Theo Hernandez è dell’Inter: grande sorpresa, annuncio da luglio

Il nuovo Theo Hernandez fa già parte del gruppo nerazzurro: in realtà l’annuncio per l’Inter era già arrivato lo scorso luglio

Se si parla dei migliori esterni di piede mancino del campionato italiano, la sfida eterna tra Theo Hernandez e Federico Dimarco resta sempre sullo sfondo. Nell’ultimo periodo, di sicuro, i problemi che sono capitati al francese lo rendono un calciatore parecchio discusso e non sempre con valutazioni positive.

In ogni caso, è stato per anni uno dei migliori interpreti del calcio italiano e a tratti un elemento spettacolare, in grado di seminare gli avversari nell’uno contro uno, creare la superiorità numerica ed essere decisivo anche in zona gol e assist. Proprio per questo motivo, pensare di avere in casa un elemento con questa qualità può consentire all’Inter di pensare con gioia al suo futuro, e anche ai suoi tifosi.

La Beneamata conosce bene il valore che ha Matteo Cocchi, un laterale mancino di soli 17 anni che sta stupendo tutti e che si è già messo in evidenza con la prima squadra. Basta pensare a quanto accaduto a luglio scorso, quando il terzino sinistro aveva spaccato la partita amichevole contro la Pergolettese e mettendo a segno un assist da sogno per il momentaneo 2-0 di Salcedo. Da allora, non se n’è parlato molto, ma Cocchi sta completando il suo percorso di crescita, che presto potrebbe riportarlo in prima squadra.

Cocchi come nuovo Theo Hernandez: un gioiello per il futuro dell’Inter

In realtà, nonostante sia più giovane di molti suoi compagni di squadra, il laterale mancino ha mostrato ancora una volta tutto il suo valore in Youth League, dove è riuscito a mettere a segno due gol e due assist in quattro partite. Non sono numeri da poco, che mostrano anche la vocazione offensiva di un ragazzo che deve ancora strutturarsi al meglio sotto il profilo fisico e migliorare in fase difensiva.

Tutto normale per un ragazzo che molti addetti ai lavori hanno paragonato a Federico Dimarco, per via di un mancino educato che gli permette di battere anche i calci piazzati. In un’intervista a ‘Calciomercato.com’, però, Cocchi aveva dichiarato: “Mi ispiro a Theo Hernandez del Milan, nel mio ruolo credo che sia il migliore al mondo in questo momento”.

E tutti si augurano che le sue qualità possano permettergli di splendere fin da subito e soprattutto nel futuro con la maglia dell’Inter addosso.