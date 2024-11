Le metamorfosi di Inzaghi: l’erede di Bisseck dalla diretta rivale

Simone Inzaghi pensa anche al futuro e potrebbe puntare a un acquisto dalla diretta rivale, in caso di addio di Yann Bisseck

L’Inter ragiona ormai per coppie per approcciarsi al calciomercato e dovrà farlo anche nel prossimo futuro. I nerazzurri, visti i tantissimi impegni di un calendario congestionato e che lo sarà ancora per tanto tempo, ha due interpreti per ruolo e ricambi continui nella formazione titolare, in maniera tale da stabilire rotazioni costanti e cercare di prevenire anche gli infortuni.

Per questa ragione, Yann Bisseck è una pedina sempre più preziosa nello scacchiere di Simone Inzaghi, che infatti sta facendo ruotare anche la sua posizione nel terzetto difensivo. Il tedesco piace molto per come riesce a interpretare la fase offensiva, ma grazie a una grande abilità nei duelli aerei, è parecchio utile anche in copertura, nonostante qualche sbavatura.

Il futuro però, nelle prossime sessioni di mercato, potrebbe portarlo lontano dall’Inter. Dopo i grandi elogi di Inzaghi potrebbe avere sempre più spazio, e se dovesse continuare a fare così bene, a quel punto potrebbe arrivare un’offerta molto importante dall’estero per strappare il braccetto destro ai nerazzurri. Certo, si parla già di cifre superiori ai 40 milioni di euro, che potrebbero garantire una corposa plusvalenza ai milanesi.

L’Inter a caccia dell’erede di Bisseck: ritorno in Serie A

Al Monaco, diretta rivale dell’Inter in Champions League, gioca Wilfried Singo. L’ivoriano ha lasciato un buon ricordo a Torino come esterno capace di sfondare sulla fascia, grazie a una grande fisicità e a un buon istinto per assist e gol. In Francia, però, ha subito una vera e propria metamorfosi che l’ha portato a essere un buon difensore centrale, capace anche di imporsi in campo europeo.

Per questa ragione, l’Inter sta continuando a pensare a monitorare il suo percorso di crescita e potrebbe portare a casa un vero e proprio jolly, capace di disimpegnarsi al meglio come esterno, ma anche come braccetto di destra. Se Bisseck dovesse davvero partire, potrebbe essere una soluzione importante. Certo, bisogna capire a quali cifre si muoverà.

Il Monaco potrebbe chiedere addirittura 35 milioni di euro per privarsi del calciatore, e a queste condizioni l’Inter si ritirerebbe da qualsiasi trattativa. Ora, però, è tempo di pensare al campo e lì Singo, per il momento, è solo un avversario.