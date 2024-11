L’indizio che toglie ogni dubbio: Inter, ormai è fatta

L’Inter è vicina a un grandissimo traguardo. C’è un indizio ulteriore che lo certifica. Ormai manca davvero poco

Sarà un match di alta classifica quello tra Fiorentina e Inter, in programma domani al Franchi alle 18. In palio potrebbe esserci la vetta della classifica, in quanto nerazzurri e viola scenderanno in campo dopo il match del Napoli capolista, impegnato alle 15 contro il Torino in trasferta.

Nonostante l’emergenza infortuni con Carlos Augusto che si è aggiunto a Acerbi e Pavard, l’Inter arriva alla sfida del Franchi in grande fiducia dopo la vittoria di misura con il Lipsia nella quinta giornata del girone unico di Champions League. Un risultato che ha permesso a Lautaro e compagni di conquistare il secondo posto in solitaria in classifica, a due lunghezze dal Liverpool capolista a punteggio pieno.

Bayer Leverkusen, Sparta Praga e Monaco, questi nell’ordine i tre avversari che l’Inter dovrà affrontare nelle ultime tre partite della prima fase che i nerazzurri possono concludere con un piazzamento tra le prime otto della graduatoria che può garantire l’accesso diretto agli ottavi di finale, senza passare per i playoff riservati alle squadre che si classificano tra la nona e la ventiquattresima posizione.

Inter, traguardo sempre più vicino: altro indizio favorevole

Stando alle proiezioni che tengono conto anche degli altri incroci previsti nelle ultime tre giornate, all’Inter potrebbe bastare anche una sola vittoria per ottenere la qualificazione diretta agli ottavi. La conferma ulteriore sul traguardo ormai sempre più vicino arriva anche dalle quote dei bookmakers. Uno di questi, Golbet, offre il piazzamento dell’Inter tra le prime otto del girone di Champions alla quota di 1.10, praticamente una certezza.

Il rendimento dei nerazzurri nella competizione con quattro vittorie e un pareggio in cinque partite, zero gol subiti e una differenza reti di +7, ha contribuito a far calare la quota dell’Inter anche in un altro palinsesto dedicato alla Champions League, quello sul possibile vincitore dell’edizione 2024-25.

Al momento, la quota antepost sull’Inter vincitrice della Champions League è a 10 su Snai, 11 su PlanetWin e 14 su Eurobet, non molto lontana da quella delle compagini favorite nelle quale le agenzie di scommesse fanno rientrare ancora Manchester City e Real Madrid, nonostante l’attuale posizione nelle retrovie del girone. Per tutti i bookmaker, il favorito per la vittoria finale è il Liverpool, uno scenario non sorprendente considerata la prima parte di stagione dei Reds di Arne Slot, primi in Champions e largamente in vantaggio anche in Premier League.

L’Inter tornerà in campo in Champions, martedì 10 dicembre a Leverkusen. A seguire doppio impegno a gennaio con la trasferta di Praga del 22 gennaio che precede la sfida casalinga con il Monaco del 29/1. Bayer e Monaco che, come l’Inter, possono ambire alla qualificazione diretta agli ottavi.