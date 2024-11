L’Inter punta il gemello di Bastoni: trasferimento dalla diretta rivale

Alessandro Bastoni è un calciatore imprescindibile per l’Inter del presente e del futuro: occhio al suo ‘gemello’, che può arrivare dalla diretta rivale

La difesa dell’Inter sta dando nuove importanti certezze a Simone Inzaghi, dopo un inizio di stagione tra alti e bassi. I nerazzurri ora possono contare su un Alessandro Bastoni in forma smagliante, che riesce a essere un fattore fondamentale sia in copertura, sia quando si tratta di proporre gioco in fase offensiva.

Con le sue continue discese, anno dopo anno, è sempre di più una spina nel fianco delle dirette contendenti che difficilmente riescono a contenere le sue sortite, i suoi assist e le sue giocate sull’out di sinistra. Alle sue spalle l’Inter ha ritrovato Carlos Augusto dopo l’infortunio e c’è anche Tomas Palacios, che è pronto a dimostrare il suo valore anche in Italia.

Se nel cuore della retroguardia qualche operazione andrà portata a termine in estate, non vale la stessa cosa sulla destra, dove comunque ci sono sia Bisseck, sia Pavard, una coppia stellare e con caratteristiche complementari che offre più soluzioni in quel ruolo. In ogni caso, e a prescindere dalle uscite, l’Inter potrebbe puntare su un giovanissimo braccetto di destra, che è pronto a conquistare l’Europa nel prossimo futuro.

L’emergenza in casa Bayer e l’esplosione di Natali: l’Inter lo segue con attenzione

Sempre in quella porzione di campo gioca Andrea Natali. Stiamo parlando di un difensore – ha solo 16 anni – in forza al Bayer Leverkusen e di cui potremmo sentire discutere sempre di più nel prossimo futuro. Si tratta di un figlio d’arte – suo padre è Cesare Natali – dalla grande struttura fisica, buona tecnica e senso dell’anticipo.

Poco dopo i dieci anni era nelle giovanili del Milan, poi si è trasferito al Barcellona e infine proprio a Leverkusen, dove sta avendo grande spazio anche tra i più grandi. Infatti, gioca già la Youth League, è nel giro della nazionale italiana e soprattutto sta già varcando le soglie della prima squadra, tanto da essere convocato in Champions League, vista l’emergenza infortuni per i tedeschi.

L’Inter lo segue con attenzione con la chiara volontà di riportarlo a Milano, stavolta con la maglia nerazzurra. Chissà che la sua consacrazione non possa avvenire proprio contro la Beneamata nella massima competizione europea, visto che a breve le due squadre si sfideranno.