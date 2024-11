Scossone Fenerbahce: Mourinho fa lo scambio con l’Inter

Mourinho crede di poter vincere la Super Lig con il Fenerbahce, ma ha bisogno di rinforzi: uno potrebbe pescarlo dall’Inter

L’uomo che un tempo chiamavamo Special One sembra aver ingranato: dopo qualche difficoltà iniziale, il Fenerbance appare oggi in grado di mettere pressione alla corazzata del Galatasaray. Per José Mourinho, però, la rosa attuale è cosa perfettibile. Lo ha già fatto presente a chi di dovere. Per vincere, avrebbe bisogno di qualche innesto di qualità a gennaio. Gli serve soprattutto un bomber.

In Turchia però sono preoccupati anche del futuro di Edin Dzeko. Il bosniaco sembra infatti essere tornato nel mirino dei club sauditi. Un’offerta contrattuale super potrebbe anche spingerlo a lasciare il Fenerbahce a metà campionato… A quel punto, il club turco dovrebbe trovare un altro nome importante per il reparto avanzato.

Chi al suo posto? Qualcuno ha fatto il nome di Cristiano Ronaldo, suscitando l’ilarità di Mouninho. In realtà, il lusitano potrebbe già avere le idee chiare. Già quest’estate aveva chiesto ai suoi dirigenti di fare qualche indagine sulla situazione di Arnautovic. Mourinho lo conosce molto bene, avendolo avuto da giovanissimo all’Inter.

L’austriaco è in scadenza e i turchi, pur avendo qualche milioncino da spendere, potrebbero giocare al ribasso, oppure presentarsi da Marotta con un’offerta di scambio secco. Un esubero per un esubero. E all’Inter potrebbe convenire una cosa del genere?

Mourinho vuole Arnautovic al Fenerbahce

Per poter avere subito Arnautovic ad Fenerbahce, Mourinho potrebbe dare l’ok per l’uscita l’attaccante trentatreenne Cenk Tosun. L’ex Eintracht Francoforte ed Everton è una punta centrale forte di testa e bravo nel far salire la squadra, ma già da un paio di anni sembra aver perso potenza e confidenza con il goal. Per l’Inter sarebbe un affare senza alcun senso. A questo punto, mille volte meglio Arnautovic.

Intanto José Mourinho si è sbellicato alla notizia che vorrebbe Cristiano Ronaldo giocare nel suo Fenerbahce nel prossimo futuro. Qualcuno, durante una delle ultime conferenze stampa dell’ex tecnico dell’Inter del Triplete, gli ha chiesto qual era la sua posizione su un possibile arrivo di CR7, e lui ha dapprima replicato stizzito: “Chi dice che giocherà per il Fenerbahce, o non sa cosa stanno scrivendo o è contento delle notizie ridicole che sta diffondendo“.

Dopo un po’, il lusitano si è però messo a ridere e ha aggiunto: “Cristiano potrebbe venire a Istanbul per mangiare, perché è proprio in mezzo tra l’Arabia Saudita e il Portogallo. O forse prenderà il suo jet privato e verrà a trovare il suo vecchio amico José Mourinho: potremmo mangiare nel mio hotel“.

Cessione solo in Italia

Marko Arnautovic non ha alcuna intenzione di lasciare l’Inter. Lo ha ripetuto più volte negli ultimi mesi. Potrebbe cambiare idea solo di fronte alla prospettiva di un’offerta da parte di un club italiano di non bassa classifica in grado di promettergli un posto da titolare.

In questo senso non è escluso che nelle prossime settimane l’austriaco possa parlare con i dirigenti del Torino, che continuano a tenerlo in lista come possibile innesto nel mercato di riparazione. Arna scalpitava per una maglia da titolare contro il Verona, ma Inzaghi gli ha preferito Correa. E l’argentino ha risposto con una prestazione super, creando ancora più problemi al collega di reparto.

Ora Arnautovic potrebbe sentirsi ancora più marginale nel progetto Inter. E ciò potrebbe spingerlo a rivedere le sue posizioni. Ecco perché non è del tutto possibile escludere un’uscita. Mourinho, per esempio, potrebbe convincerlo. E una piazza come il Torino potrebbe intrigarlo.