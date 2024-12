Calciomercato, nome depennato dalla lista dell’Inter: ecco il motivo

Nell’agenda di mercato di Beppe Marotta è di fatto sparito un nome seguito da tempo dal Presidente nerazzurro: costi esorbitanti

Guardando le statistiche di questo avvio di stagione in Champions League – sono già state disputate 5 delle 8 partite della ‘League Phase‘, emerge un dato inequivocabile: la difesa dell’Inter è un fortino inespugnabile. Zero gol subiti in cinque gare – e gli avversari incontrati sono stati anche di ottimo livello – certifica il grande lavoro difensivo e la perfetta organizzazione della retroguardia nerazzurra. Menzione particolare, come accade spesso e giustamete in questi casi, anche per il portiere, diretto protagonista di un’imbattibilità da record.

Yann Sommer, talvolta decisivo, altre volte quasi del tutto inoperoso, è una risorsa fondamentale dell’Inter di oggi. Prossimo a compiere 36 anni – spegnerà le candeline il 17 dicembre – l’estremo difensore svizzero non può però esser considerato il portiere del futuro. Ci sarebbe Josep Martinez, prelevato dal Genoa la scorsa estate, pronto a prendere il suo posto, ma il condizionale usato non è affatto casuale.

L’iberico non ha infatti ancora convinto il tecnico Inzaghi, che finora non gli ha concesso nemmeno un minuto sul terreno di gioco. Siamo lontani dalla situazione quasi paradossale dell’estate 2023, quella in cui l’Inter si era ritrovata senza portieri degni di questo nome nella prima tournèe americana, ma la dirigenza è comunque chiamata ad intervenire in vista della prossima stagione per mantenere su standard elevati la qualità dei guantoni responsabili di non far rotolare la palla in rete.

Inter, sfuma la pista portoghese: prezzo proibitivo

Come confermato dall’esperto di mercato Ekrem Konur, l’Inter si è messa da tempo a caccia di un nuovo estremo difensore per il prossimo anno. Tra i nomi papabili, oltre alla suggestione Donnarumma su cui torneremo in seguito, c’è quello di Diogo Costa, 25enne portiere del Porto titolare inamovibile della nazionale lusitana che ha dominato e vinto il suo gruppo in Nations League.

Contratto in scadenza a giugno 20027, ambìto da diversi club europei, il prodotto delle Giovanili dei Dragoes è in costante ascesa grazie a delle prestazioni impeccabili.

Peccato che, di pari passo, stia aumentando anche il suo valore di mercato. Il club biancoblù chiede almeno 60 milioni di euro per far partire il suo gioiello fatto in casa. Decisamente troppi per l’Inter.