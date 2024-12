Fiorentina-Inter, Marotta: “Vicini a Bove. Data recupero? Ecco quando”

Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di ‘SkySport’ dopo la sospensione di Fiorentina-Inter: non può mancare un messaggio a Bove e alla Fiorentina

Fiorentina-Inter è stata rinviata dopo il malore capitato a Edoardo Bove, che si è accasciato in campo dopo una crisi epilettica ed è stato subito trasportato in ambulanza per gli esami e le cure del caso. Per fortuna, ora è vigile e ha ripreso conoscenza, in attesa di capire cosa emergerà sulle sue condizioni di salute.

Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di ‘SkySport’ pochi minuti fa e ha dichiarato: “I dirigenti e l’allenatore della Fiorentina sono in ospedale, ho parlato con Pradè poco fa. Voglio dare testimonianza di vicinanza come tutto il mondo calcistico alla famiglia e alla Fiorentina, la scelta del rinvio è stata spontanea da parte di tutti”. E da qui ha subito confermato che la scelta di non riprendere la partita è parsa a tutti piuttosto naturale.

Marotta non si sbilancia sul recupero di Fiorentina-Inter

Il presidente dell’Inter ha confermato che si è trattata di una “decisione spontanea”. E ha aggiunto: “Sarà poi la Fiorentina che comunicherà la situazione, volevo portare il mio pensiero a nome dell’Inter e del mondo del calcio”.

Ha concluso, parlando della data di recupero del match e del possibile rinvio di tutte le partite: “Siamo di fronte ad un problema rilevante che riguarda la salute di un ragazzo di 22 anni. Speriamo ne venga fuori bene, da domani vedremo quelle che sono le situazioni legate all’eventuale recupero“.