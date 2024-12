Fiorentina-Inter ufficialmente rinviata: il comunicato della Lega e la data del recupero

È una domenica di apprensione al Franchi: perché Fiorentina-Inter è stata rinviata. Ecco quando si rigiocherà

La sfida fra la Viola e i nerazzurri comincia alle 18:00. La squadra di casa spinge nei primi minuti imponendo il proprio ritmo. Al 15′, Lautaro va in goal su lancio di Dumfries, ma il passaggio dell’olandese parte da oltre la linea del fallo laterale: rete annullata. A gioco fermo, il centrocampista viola Bove crolla in campo all’improvviso e perde i sensi. Si era inginocchiato per allacciarsi gli scarpini. Dopo qualche minuto di generale sgomento, il centrocampista viene portato fuori in barella. Il match viene sospeso dall’arbitro Doveri.

Tutti i giocatori hanno lasciato il campo prima che l’arbitro decidesse per la sospensione. Molti di loro erano in lacrime o visibilmente scossi. Le prime notizie, non confermate, dicono che il ragazzo in ospedale respira autonomamente. Si tratta di voci subito smentite. In realtà, non sembra siano ancora disponibili dati oggettivi.

È anche trapelato che si sia potuto trattare di una crisi epilettica: il fatto che non siano intervenuti con un defibrillatore ha fatto ipotizzare che non sia stato riscontrato un rischio cardiaco. Anche in questo caso, nessuna certezza. Verso le 18:35 arriva la conferma da parte della Lega Serie A: la partita Fiorentina-Inter viene ufficialmente rinviata.

Malore Bove: partita Fiorentina-Inter rinviata

Difficile capire quando si rigiocherà. Al momento, la data di recupero del turno di Serie A è una questione la cui importanza è subordinata ad altri più urgenti argomenti.

Bisogna attendere notizie ufficiali da parte della Fiorentina. Le bruttissime immagini da Firenze, con Edoardo Bove che si è accasciato a terra per un malore, destano enorme preoccupazione in tutti gli sportivi.

Intanto, si può ipotizzare che il club viola non avrà tempo per ragionare sull’organizzazione del recupero. La squadra di Palladino dovrà giocare in Coppa Italia in settimana, quindi domani sarebbe impossibile, specie allo stato attuale.

Forse la gara potrebbe slittare a gennaio o a febbraio. E si comincerebbe dal minuto in cui è stata sospesa la gara di oggi. Una gara che speriamo sia ricordata solo per uno spavento. Bruttissime immagini da Firenze, Edoardo Bove si è accasciato a terra per un malore.

Secondo Matteo Dovellini, giornalista di Repubblica, Edoardo adesso è vigile, cosciente e respira autonomamente. Sappiamo che è stato trasferito all’ospedale Careggi accompagnato dai dirigenti del club. Vedere un giocatore viola a terra e il cerchio dei compagni e degli avversari uniti assieme per proteggerlo dagli sguardi esterni, è il più bel segnale che il calcio possa dare. Forza Edoardo!