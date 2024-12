Inzaghi chiama il suo jolly: Dumfries esulta, l’Inter cambia ancora

Simone Inzaghi è pronto a sfoderare una nuova arma per la sua Inter: il tecnico chiama il suo jolly e fa esultare anche Dumfries

Il buon periodo di forma dell’Inter va avanti con una serie importante di risultati utili consecutivi in Italia e in Europa, ma soprattutto con la consapevolezza di potersela giocare con tutti, mettendo in campo la propria identità e le proprie caratteristiche. I punteggi conseguiti parlano da sé, anche perché sono sempre stati accompagnati da prestazioni importanti, spesso non scontate.

Ciò non vuol dire che Simone Inzaghi non abbia diversi problemi da fronteggiare, spesso a causa degli infortuni. I ko che sta patendo la Beneamata diminuiscono le rotazioni possibili per l’allenatore di Piacenza, che nell’ultima partita in Champions League contro il Lipsia ha perso anche Benjamin Pavard a causa di un risentimento muscolare.

In quel ruolo, Yann Bisseck sta dando ampie garanzie, ma con tutti gli impegni che bisogna onorare il tedesco non può giocare ogni tre giorni e mantenere un rendimento alto. Per questo, Inzaghi ha intenzione di sfoderare un suo uomo di fiducia, nonché pupillo della società che potrebbe risolvere l’arcano.

Inzaghi ritrova Darmian come braccetto: il jolly di Inzaghi è tornato

In questa prima parte di stagione, abbiamo visto Matteo Darmian disimpegnarsi soprattutto come esterno destro del 3-5-2. A volte, durante l’assenza di Carlos Augusto, ha giocato a sinistra con compiti più che altro difensivi, ma ora l’italiano è pronto a tornare nella versione tuttofare che tanto piace agli allenatori.

Visto il ko di Pavard, già nelle prossime partite potrebbe essere schierato come braccetto di destra, in modo da far rifiatare Bisseck e con Denzel Dumfries che troverà sempre più spazio a destra. La crescita dell’olandese potrebbe essere sempre più importante in questa fase della stagione, soprattutto se riuscisse a lenire le imprecisioni nel suo gioco.

Inoltre, non bisogna dimenticare che in quella zona di campo Inzaghi ha anche recuperato Tajon Buchanan e l’ha già schierato per uno spezzone a destra. Dopo la frattura della tibia con il Canada, il laterale è tornato a disposizione e garantisce uno contro uno che possono spaccare la partita. Certo l’assenza di Pavard resta davvero importante per la tenuta difensiva, ma l’Inter ora ha le consapevolezze e tutte le armi a disposizione per lenirla. Anche grazie a un jolly come Darmian che non passa davvero mai di moda.