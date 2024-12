Salta Inter-Parma e stagione finita: UFFICIALE la rottura del tendine d’Achille

L’attaccante non prenderà parte al prossimo incontro di campionato fra Inter e Parma in programma il prossimo venerdì, gli esami strumentali hanno evidenziato un pesantissimo infortunio alla caviglia

A meno di ventiquattro ore dall’episodio sconvolgente che ha segnato la domenica sportiva italiana, durante il quale è rimasto coinvolto il centrocampista della Fiorentina, Edoardo Bove, un’altra notizia ha fatto capolino di recente.

Questa interessa ancora una volta in via indiretta l’Inter la quale, a seguito della decisione di rinvio della partita iniziata e poi interrotta per emergenza medica al Franchi, sarà regolarmente impegnata in campionato contro il Parma il prossimo venerdì.

Simone Inzaghi potrà infatti contare dalla sua del miglior organico a disposizione al momento, sebbene procedano verso il recupero completo sia Carlos Augusto che Francesco Acerbi. L’unico grande indisponibile per la trasferta al Tardini sarà Benjamin Pavard, mentre i padroni di casa dovranno fare i conti con un’assenza di un certo peso specifico per i propri schemi tattici.

Tegola Charpentier per il Parma, un attaccante in meno contro l’Inter

L’allenatore degli emiliani, Fabio Pecchia, ha infatti ricevuto quest’oggi il responso dei primissimi accertamenti medici effettuati in clinica in relazione all’infortunio subìto dal centravanti Gabriel Charpentier.

Quest’ultimo, grande protagonista della sfida vinta ai danni della Lazio ed autore di due assist ben confezionati, ha rimediato la rottura del tendine d’Achille della caviglia destra e non potrà dunque calcare il terreno di gioco del Tardini in occasione del match contro l’Inter. La gravità della situazione altera altresì il resto del suo cammino in stagione.

I tempi di recupero sono infatti estremamente lunghi e le prime stime riportate confermano l’assenza fino alla fine dei giochi di campionato. Charpentier avrà modo di andare incontro ad un programma riabilitativo appositamente studiato per queste circostanze e potrà fare rientro soltanto all’inizio della fase di preparazione della prossima stagione.

“Il Club, lo staff tecnico e tutti i compagni di squadra augurano a Gabriel di tornare al più presto in campo”, si legge nella nota ufficiale diramata dal Parma nelle scorse ore.