Un altro infortunato dopo Pavard: stagione praticamente finita

Annuncio ufficiale pesantissimo. Grave infortunio dopo quello che ha colpito il difensore dell’Inter

Prima Francesco Acerbi, al suo secondo infortunio stagionale dopo quello rimediato nei primi minuti della gara dell’Olimpico contro la Roma dello scorso 20 ottobre. Pochi giorni dopo, l’affaticamento muscolare sofferto da Carlos Augusto. Nel mezzo, proprio durante il match di Champions che i nerazzurri hanno vinto contro il Lipsia, la distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra rimediata da Benjamin Pavard.

Non è certo un periodo fortunato per i giocatori dell’Inter, vittime di infortuni probabilmente dovuti, almeno in parte, al gran numero di partite disputate da inizio anno. Sebbene, nei tre casi citati, non si tratti di stop che pregiudicano in modo decisivo il prosieguo della stagione (in questo senso il Real Madrid, per il secondo anno di fila, sembra avere un conto aperto con la sfortuna), Simone Inzaghi non può certo dirsi tranquillo per questa inaspettata escalation.

La gara europea di San Siro non è stata però fatale solo al francese ex Bayern Monaco. Un altro giocatore, in questo caso della squadra ospite – uno che Inter e Milan avevano seguito con grande interesse giusto un anno fa – si è fermato una seconda volta. Stavolta, dopo il problema al ginocchio di alcuni mesi fa, si tratta di un infortunio al tendine della coscia sinistra. Una vera disdetta per uno degli enfant prodige del calcio tedesco.

Ouédraogo, l’incubo continua: il comunicato del Lipsia

Arrivato per 10 milioni al club della galassia Red Bull dopo una lunga battaglia di mercato intrapresa da molti top club d’Europa, Assan Ouédraogo ha disputato solo 47 minuti nella sua prima esperienza in Bundesliga. Già gioiello dello Schalke 04, di cui l’anno scorso, nella Zweite Bundesliga, era un titolare fisso, il classe 2006 era atteso alla prova della verità nell’ambizioso club teutonico.

Il nuovo infortunio sofferto dal ragazzo, davvero un centrale di centrocampo dal grande avvenire, rallenterà certamente la sua esplosione, ma sulle qualità del tedesco nato da genitori originari del Burkina Faso, in molti sono disposti a giocarsi la reputazione.