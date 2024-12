L’annuncio sulla vicinanza della dirigenza nerazzurra ad uno dei profili rivelazione della prima metà di stagione con la maglia del Como, potrebbe essere adattato in futuro come vice-Calhanoglu

L’Inter conta di mettere a segno almeno tre colpi sul mercato nel corso della prossima estate, per formare l’organico del futuro alle dipendenze di Simone Inzaghi. Di questi tre profili non ancora ben definiti, ci sono un attaccante e un difensore. Al fine di sopperire alle mancanze di ricambi effettivamente utili agli scopi tattici del tecnico piacentino e gestire al meglio anche le eventuali situazioni d’emergenza.

Colpo sensazionale dell’Inter, Barzaghi: “A cena con Zanetti e Ausilio” – interlive.itMa un certo riguardo lo avrà anche la ricerca al centrocampista ideale che possa rispecchiare le direttive date dalla proprietà Oaktree ed esser compatibile con lo stile di gioco di questa Inter a tre in mediana, con Hakan Calhanoglu in cabina di regia.

L’idea sarebbe infatti proprio quella di scovare un giovane da poter adattare al ruolo del turco qualora questi non dovesse esser a disposizione, piuttosto che lasciare il compito ad uno come Piotr Zielinksi che nasce invece con mansioni differenti. Al momento neppure Kristjan Asllani rappresenta una garanzia: il centrocampista italo-albanese, nonostante l’esperienza accumulata in queste annate in nerazzurro, non vanta ancora a pieno della totale fiducia di Inzaghi per poter essere impiegato in un ruolo tanto essenziale

Fatte queste premesse, la dirigenza è già alle prese con i sondaggi. Fra i profili analizzati nelle ultime settimane vi sarebbe anche un fantasista talentoso scoperto soltanto in questa stagione, perché esordiente in Serie A con la maglia del Como. Trattasi dell’ispano-argentino Nico Paz, vera rivelazione fino a questo momento con un gol e quattro assist all’attivo in campionato.

Paz è il centrocampista ideale per l’Inter: “C’è da convincere il Real Madrid”

Secondo la testimonianza del giornalista Marco Barzaghi, l’Inter avrebbe manifestato il proprio interesse nei confronti del calciatore e sarebbe decisa a portare avanti la trattativa in futuro. “Hanno iniziato le loro manovre verso Paz, un profilo più giusto rispetto agli altri che circolano finora come Bernabé e Belahyane”, ha raccontato.

Poi ancora: “Paz si è insinuato nella colonia argentina fra Como e Milano sotto l’egida di Javier Zanetti, con cui era in compagnia ad una cena della sua fondazione assieme al direttore sportivo Piero Ausilio ed altri calciatori dell’Inter. Sarebbe un investimento a cui persino Oaktree avrebbe dato il proprio consenso, ma ci sarà da trovare l’accordo con il Real Madrid“.

Sebbene non vi sia ancora nulla di certo, le logiche supposizioni aprono spiragli interessanti sulle possibilità di vedere Paz con la maglia dell’Inter nel prossimo futuro. Un nome che potrebbe divenire ridondante soprattutto qualora dovesse esser confermata una cessione a centrocampo in estate.