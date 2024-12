Donnarumma con lo scambio: l’affare assurdo tra Inter e PSG

Il PSG offre Donnarumma all’Inter, ma solo con scambio. La risposta del club nerazzurro è già netta

Beppe Marotta, interrogato sui piani di mercato dei nerazzurri e su un possibile interesse per Gigio Donnarumma, ha spiegato senza alcun tipo di remora la propria posizione. Dopo aver detto che è normale che i top club vengano accostati a grandi giocatori scontenti della loro attuale posizione, ha ribadito che in questo momento la rosa nerazzurra è valutata come estremamente competitiva e rispondente agli obiettivi prefissati. L’Inter, insomma, non avrebbe ansia di aggiungere calciatori.

“È comunque normale che la nostra attività, in particolare quella di Ausilio e di Baccin, è di sondare sempre ipotesi di mercato che possano essere congeniali al nostro modello“, ha poi dichiarato il presidente nerazzurro. Dunque, Marotta ha inteso negare le nuove voci di mercato, rimarcando con orgoglio e soddisfazione il valore qualitativo attuale della rosa nerazzurra. Donnarumma, in questo senso, non dovrebbe essere un obiettivo primario.

A spingere, semmai, potrebbe essere il giocatore stesso, ormai scontento della propria situazione nel club parigino. Da qualche settimana, l’ex Milan ha capito di non essere più un intoccabile per Luis Enrique. Donnarumma, relegato in panchina in Champions League con il Bayern, è tornato alla titolarità, ma ciò non sembra aver riportato a serenità in squadra. Pare insomma che il portiere italiano non abbia ancora digerito l’esclusione in favore di Matvey Safonov. C’è da dire che a Parigi non sono mai stati pienamente soddisfatti dalle prestazioni dell’estremo difensore campano… E Luis Enrique ha solo soffiato sul fuoco da tempo attivo sotto la cenere.

Se al PSG dovesse restare Luis Enrique, a fine stagione, molto probabilmente, Donnarumma farebbe le valigie. La destinazione più probabile al momento è la Premier, anche se in tanti parlano di un ritorno in A, con interessamento da parte del club nerazzurro.

Scambio PSG-Inter: Donnarumma per…

Non è escluso che il PSG potrebbe provare a usare Donnarumma come merce di scambio. Ai parigini piace da tempo Thuram, ma non solo. Quindi il portiere italiano potrebbe essere proposto anche all’Inter in cambio di Barella. E l’Inter? Facile prevedere che, in caso di una simile prospettiva, il club nerazzurro risponderebbe con un no enorme.

In pratica, un’operazione del genere non starebbe in piedi. Tra l’altro Donnarumma guadagna tanto e ha pretese alte per Oaktree. Senza contare che col gioco coi piedi non si è dimostrato del tutto a suo agio negli ultimi anni.

L’entourage di Donnarumma dovrebbe aver già incontrato un paio di volte il direttore sportivo del PSG Luis Campos. Il PSG non ha mai chiuso a un rinnovo, ma l’ex Milan, infastidito anche dalle panchine, ha chiesto più di 12 milioni a stagione, con bonus che potrebbero portare l’ingaggio fino a 15 milioni.

A oggi non è stato fatto alcun passo avanti. Ecco perché alcune big si potrebbero fare avanti. In Inghilterra parlano per esempio del Manchester City in prima fila, anche perché sembra che Ederson potrebbe lasciare l’Etihad per la Saudi Pro League.

City, Bayern, ma non Inter

Secondo altre voci anche il Bayern Monaco potrebbe farci almeno un pensierino. Poi si fanno i nomi di altri grandi club di Premier, come lo United (dove Onana è sempre in discussione) e il Liverpool.

Ma a far più rumore, anche senza un minimo di riscontro reale, è soprattutto il nome dell’Inter. C’entra soprattutto la suggestione di un dispetto al Milan. Non operato dolo dai nerazzurri ma anche dallo stesso Donnarumma, che non si è lasciato benissimo con il club che lo ha lanciato.

A ogni modo, nessuno scambio è oggi possibile fra PSG e Inter per Donnarumma. I dispetti non sono azioni di player-trading convenienti per una società ancora finanziariamente traballante come l’Inter.