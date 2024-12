“Intervento chirurgico riuscito”, lungo stop: comunicato UFFICIALE dell’Inter

Un calciatore dell’Inter si è sottoposto a intervento chirurgico nelle ultime ore: tegola per Inzaghi, lo stop sarà davvero lungo

Il calcio è cambiato e impone ricambi e rotazioni continue per far fronte a un calendario davvero ricco di impegni e da cui è davvero difficile uscire indenni. I nuovi format, le partite in più e le fatiche sul campo impongono una strategia nuova che deve mirare a salvaguardare la salute degli atleti e prevenire il più possibile gli infortuni.

C’è chi sta riuscendo a farlo meglio tra le big, chi peggio e forse l’Inter si pone nel mezzo. Perché è vero che ultimamente la difesa è andata in difficoltà per qualche stop di troppo, ma nulla di così grave e senza creare una vera e propria emergenza nel reparto.

Oggi, però, non è arrivata una buona notizia per le retrovie, o meglio per il parco portieri. Sì, perché un comunicato ufficiale pubblicato nel pomeriggio dall’Inter ha chiarito una voce che circolava già da giorni. Raffaele Di Gennaro, il terzo portiere nerazzurro, ha dovuto sottoporsi a intervento chirurgico e il suo stop non sarà per nulla breve.

Di Gennaro si è operato alla mano: il report ufficiale dell’Inter

Non a caso l’estremo difensore, che l’Inter ha riportato a casa dopo l’esperienza in Primavera e tanti prestiti, non ha preso parte alla trasferta di Firenze e non era a disposizione di Simone Inzaghi. Il tecnico di Piacenza dovrà fare a meno di lui per diverso tempo.

L’Inter ha aggiornato sulle sue condizioni scrivendo che l’intervento chirurgico, effettuato presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, di reinserzione legamentosa del collaterale ulnare del primo dito della mano sinistra “è perfettamente riuscito”. E ancora: “Di Gennaro, dopo un periodo di riposo, concordato con lo staff medico nerazzurro, comincerà la fase riabilitativa nelle prossime settimane”.

Lo stop sarà di diversi mesi, dato che ovviamente si tratta di una parte del corpo essenziale per un portiere. Per fortuna, l’Inter è coperta in quel ruolo da Sommer e Josep Martinez. Vedremo se la società deciderà di intervenire sul calciomercato di gennaio con un terzo innesto, ma al momento non è una priorità assoluta.