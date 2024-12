Piovono conferme: dal Milan all’Inter, altro tradimento in vista

Dal Milan all’Inter, l’ultima indiscrezione di mercato sui nerazzurri coinvolge un top player ambito anche da altri top club europei

Tra un mese sarà di nuovo calciomercato con l’apertura della sessione invernale dei trasferimenti, prevista dal 2 gennaio al 3 febbraio 2025. Vedremo quali saranno le mosse dei top club di Serie A che interverranno per sistemare eventuali lacune in organico.

Un problema che l’Inter non ha. Per questo motivo, il mercato di gennaio dei nerazzurri dovrebbe limitarsi solo a qualche possibile cessione. I maggiori indiziati a riguardo sono Joaquin Correa e Marko Arnautovic, entrambi destinati a lasciare il club a fine stagione e tra i profili sondati dal Galatasaray per la sostituzione dell’infortunato Mauro Icardi, la cui stagione è già conclusa.

Marotta ha parlato delle strategie di mercato dell’Inter nel pre partita del match con la Fiorentina. Il presidente nerazzurro ha ribadito che l’attività dell’Inter è sempre quella di “sondare le ipotesi di mercato” e che, al momento, Inzaghi ha a disposizione una rosa competitiva senza buchi da colmare. A Marotta era stato chiesto dei rumors di mercato circolati negli ultimi giorni che hanno confermato l’accostamente all’Inter un ex calciatore del Milan.

Dal Milan all’Inter, altro trasferimento in vista ?

Il riferimento va a Gianluigi Donnarumma. La sua esclusione dai titolari del match di Champions League perso dal PSG contro il Bayern Monaco ha fatto scalpore ed è stato interpretata come il possibile segnale di un feeling non più stabile con Luis Enrique che gli ha preferito Safonov in una partita fondamentale per la qualificazione ai playoff dei campioni di Francia.

L’esperienza al PSG dell’ex Milan non si è rivelata affatto semplice. Donnarumma non è stato esente da errori e le critiche non sono mancate anche con toni pungenti che il portiere, come suo solito, ha sempre ignorato, focalizzandosi sul campo dove è stato un titolare inamovibile del PSG pluri campione della Ligue 1.

L’episodio di Monaco di Baviera potrebbe essere stato un piccolo campanello d’allarme. Se si considera poi che il portiere della Nazionale ha il contratto in scadenza nel 2026 e che, al momento, il rinnovo non è ancora arrivato, è inevitabile che il suo nome venga accostato ad alcuni dei top club europei che necessitano di un nuovo portiere negli anni avvenire.

Oltreché all’Inter, Donnarumma è un profilo che interessa a Liverpool e Bayern Monaco, in cerca di sostituti per Allison e Neuer. Ai nerazzurri è stato avvicinato in quanto la sua scadenza contrattuale coincide con quella di Sommer. Difficile, tuttavia, che Donnarumma possa di nuovo liberarsi a parametro zero come avvenuto al Milan, unica condizione che, di fatto, potrebbe favorire il suo trasferimento all’Inter. Per questo motivo, in caso di mancato rinnovo con il PSG, l’ipotesi più probabile è quella di un approdo in Premier o al Bayern già la prossima stagione.

L’Inter, inoltre, il futuro sostituto di Sommer lo ha già acquistato l’estate scorsa ovvero quel Josep Martinez che scalpita dalla voglia di esordire in nerazzurro. Il momento tanto atteso potrebbe essere finalmente vicino. Con Sommer titolare inamovibile in Serie A e Champions, Martinez può debuttare contro l’Udinese in Coppa Italia nell’ottavo di finale in programma a San Siro il prossimo 19 dicembre.