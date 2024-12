Recupero Fiorentina-Inter, Inzaghi è terrorizzato: 15 partite in 3 mesi

Inizio anno che si preannuncia molto complicato per i nerazzurri. Il caos calendari costringe il club meneghino a dover fare i conti con una situazione non facile

Ultime partite di questo 2024 e poi lo sguardo si sposta direttamente al prossimo anno. L’obiettivo di Inzaghi è quello di riuscire a restare in corsa in tutte le competizioni almeno fino a marzo e poi giocarsi le proprie carte. Ma non sarà semplice considerato il calendario che si prospetta per i nerazzurri. Il rinvio della sfida contro la Fiorentina ha complicato ancora di più le cose ed ora i numeri sono davvero preoccupanti.

Si parla di 15 partite in 3 mesi, ovvero giocare in media quasi ogni tre giorni. Una situazione davvero critica e che costringe Inzaghi a fare delle valutazioni importanti sulla gestione della rosa. Molto probabilmente si proseguirà con le rotazioni viste in quest’ultimo periodo. Il rischio, infatti, è quello di dover fare i conti con infortuni e per questo motivo il tecnico farà davvero molta attenzione alle scelte.

La speranza di Inzaghi era quella di poter fare i conti con un periodo tranquillo vista l’assenza anche delle nazionali, ma non sarà assolutamente così. Il calendario è intasato e le 15 partite in soli 3 mesi rappresentano forse il vero ostacolo per raggiungere gli obiettivi prefissati. E sicuramente il recupero della sfida contro la Fiorentina non aiuta.

Inter: calendario da incubo, Inzaghi preoccupato

Ora si proverà ad evitare i play-off di Champions League per rifiatare un po’. La qualificazione diretta agli ottavi di finale consentirà in parte di rifiatare un po’ e avere qualche settimana in più di allenamento. Naturalmente la strada è ancora lunga e gli ostacoli sono dietro l’angolo. Ma l’obiettivo principale è sicuramente quello di evitare due sfide in più e rendere il proprio calendario ancora più snello in vista di un periodo decisivo per la stagione.

Naturalmente un quadro più chiaro lo si avrà solamente nelle prossime settimane. La speranza è che si possa portare a casa la qualificazione diretta agli ottavi di Champions League per poter respirare un po’. In caso contrario la rosa è comunque ampia per affrontare tutte le partite in programma e Inzaghi darà vita all’ormai solita rotazione per cercare di portare a casa il massimo e rimanere in corsa in tutte le competizioni per gli obiettivi prefissati ad inizio stagione.