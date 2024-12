Grave infortunio e lungo stop: cambia tutto per Arnautovic

Dopo il grave infortunio che ha fermato l’attaccante, c’è un club di A pronto a farsi avanti per Marko Arnautovic

Quest’estate la dirigenza ha voluto chiarire ad Arnautovic quale sarebbe stata la sua situazione in rosa: con l’arrivo di Taremi, l’austriaco sarebbe retrocesso nelle gerarchie. Arnautovic si è stretto nelle spalle e ha risposto che era ok. Gli andava insomma bene il ruolo di quarta punta dietro Lautaro, Thuram e Taremi.

La situazione sembra tuttavia mutata. Forse Arnautovic si aspettava maggiore spazio, come nella stagione scorsa. Ma complici alcuni stop occorsi in momenti poco opportuni, Simone Inzaghi gli ha dato finora poca possibilità di giocare. E quando lo ha fatto, l’ex Bologna non si è distinto per prestazioni particolarmente incisive.

A fine stagione l’austriaco sarà libero di trovarsi una nuova destinazione. E fino ad allora farà la riserva a Milano. Si era parlato di un possibile interesse da parte del Torino, ma non sembra che il bomber austriaco sia pronto a un ruolo da comprimario in granata. La sensazione è che potrebbe lasciare l’Inter in anticipo solo a fronte di un’offerta che gli garantisca un ruolo di primo piano.

Quel ruolo potrebbe aspettarlo a Parma… Nella neopromossa, infatti, stanno ragionando su come reagire alla notizia della rottura del tendine d’Achille per Charpentier: lo stop per l’attaccante sarà lungo. Dopo la vittoria sulla Lazio, Gabriel Charpentier si è sottoposto a esami ed è così venuta a galla la rottura del tendine d’Achille della gamba destra. Il venticinquenne di origini congolesi dovrà quindi sottoporsi a un intervento chirurgico.

Per il centravanti, che si era messo in lucd proprio contro la Lazio con due assist, c’è scarsa speranza di un celere recupero. C’è chi parla di stagione potenzialmente finita. E c’è anche chi ipotizza che Pecchia potrebbe chiedere Arnautovic a gennaio come sostituto e rinforzo di esperienza per l’attacco.

Dopo l’infortunio Pecchia chiama Arnautovic

Il Parma non si è ancora esposto. Prima dell’infortunio non si era mai parlato di investimenti importanti nel mercato di riparazione. E, per prendere Arnautovic, l’affare appare già in prospettiva assai complicato. Bisognerebbe convincere l’attaccante austriaco con il progetto tecnico e con un’offerta congrua e, in più, bisognerebbe che l’Inter avesse già in mano un sostituto, e non è semplice.

Ciò che è certo è che Arnautovic dice di non voler lasciare l’Inter: lo ripete a mo’ di disco rotto. E poi, pur considerando un addio, avrà altre ambizioni, anche economiche, per futuro. Come abbiamo precedentemente spiegato, il trentacinquenne che l’Inter ha acquistato una stagione fa per 10 milioni di euro dal Bologna continua a essere corteggiato soprattutto dalla Turchia. Ma, a quel che si dice, non sembra per ora interessato a trasferirsi a Oriente. Se ne dovrebbe riparlare a giugno, quando sarà un free-agent.

Qualcuno però spera ancora che il Galatasaray abbia intenzione di correre ai ripari dopo il grave infortunio subito al ginocchio di Mauro Icardi proprio puntando ad Arnautovic. Ma all’ex Bologna potrebbe dispiacere la posizione da tappabuchi.

L’unico club che a oggi potrebbe intrigare Arnautovic è il Toro. L’austriaco potrebbe essere un buon sostituto per Duvan Zapata e potrebbe anche lavorare bene con Paolo Vanoli, ma farebbe molta fatica a partire dietro gente come Sanabria ad Adams.