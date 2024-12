Il clamoroso ritorno di Onana: niente scambi, trovata la formula

A Milano, nessuno se l’è dimenticato, e ora c’è chi comincia a parlare di un clamoroso ritorno: Onana chiama l’Inter

Da poco più di un mese lo United ha fatto fuori Erik ten Hag, il manager che ha fortemente voluto André Onana allo United. Dopo qualche giornata con in panchina all’allenatore ad interim Ruud van Nistelrooij, i Red Devils si sono trovati al tredicesimo posto in Premier. Pee questo la società è corsa ai ripari ingaggiando Amorim. Per prenderlo, il club inglese ha versato allo Sporting Lisbona i 10 milioni di euro previsti dalla clausola di risoluzione. Dopodiché ha sganciato un altro milione per prendere alcuni membri dello staff tecnico.

Il potoghese sembra aver già trovato un ottimo feeling con l’ambiente e con la dirigenza. Ha rigenerato calciatori che sembravano già finiti in una spirale negativa e dato fiducia ai giovani. E ora lo United potrebbe affidargli il compito di rifondare tutta la squadra. Con Amorim, quindi, lo United potrebbe aprirsi a un’altra rivoluzione… Il portoghese vuole interpreti adatti al suo gioco: giovani e affamati.

Per l’anno prossimo, per esempio, il tecnico potrebbe chiedere anche l’acquisto di un altro portiere. Si parla già di un interesse per Israel, l’ex Juve che il tecnico ha avuto allo Sporting, oppure di Diogo Costa del Porto. E c’è poi chi tira in ballo Donnarumma. In ogni caso, l’arrivo di un altro portiere spingerebbe Onana a guardarsi intorno.

In tal senso, non è escluso un tentativo da parte dell’agente dell’ex Ajax coi dirigenti dell’Inter: l’entourage di Onana potrebbe proporre il clamoroso ritorno del camerunese. I Red Devils potrebbero aprire al prestito con diritto. Onana ha infatti bisogno di ritrovarsi dopo una prima stagione in Premier assai deludente.

I tifosi nerazzurri vissero il 20 luglio 2023 come un giorno infausto: molti erano convinti di aver perso un giocatore di grande personalità e talento dopo appena un anno. In Inghilterra, in quello stesso frangente, i più si chiedevano invece se la cifra spesa dal Manchester United (52,5 milioni di euro più 5 milioni di bonus) fosse un prezzo congruo per un estremo difensore non sempre perfetto e costante…

Onana di nuovo all’Inter: le voci del ritorno

Onana non ha mai nascosto di sentire un legame speciale con il club nerazzurro. Lasciando l’Inter, si è augurato di poter un giorno tornare ad Appiano. Dopo aver sottoscritto con gli inglesi un contratto quinquennale, con opzione per un’ulteriore annata, il camerunese sa però di dover sottostare alla volontà del club di non registrare una minusvalenza. La soluzione potrebbe essere uni scambio. Prospettiva che però non dovrebbe incontrare il favore nerazzurro.

Anche perché Onana la prossima stagione avrà ventinove anni e diventerà dunque un profilo poco conveniente sul mercato. Specie dopo una stagione piena di papere in Premier. Lasciando Milano Onana disse di sentire il cuore triste: lasciare l’Inter significava per lui lasciare una famiglia, non una normale squadra. E disse pure che magari un giorno sarebbe tornato.

Si tratta di una soluzione possibile? L’Inter ha in porta Sommer, che dà ancora garanzie di affidabilità, e Pepo Martinez in panchina, che spera di poter diventare il portiere titolare per gli anni a venire. E poi c’è anche Filip Stankovic, in prestito con diritto di riscatto al Venezia (per 2 milioni), ma su cui l’Inter gode del 50% sulla futura rivendita. Una clausola che quindi potrebbe trasformarsi in una recompra.