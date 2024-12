Gratis all’Inter nel 2025, ma è già stato bocciato: “Affare senza senso”

Il colpo a zero della prossima estate non convince. Per molti è una operazione che non si deve fare. Andiamo a scoprire il perché

A Viale della Liberazione c’è fermento in chiave calciomercato. Come scritto in più di un’occasione, l’Inter non si muoverà a gennaio a meno di cessioni o infortuni. Lo sguardo è rivolto principalmente alla prossima estate e l’obiettivo di Marotta è quello di portare in rosa giocatori giovani e di livello per consentire alla rosa di alzare la qualità e rispettare le indicazioni date da Oaktree.

Nelle ultime ore sta prendendo quota un nome in particolare. Il giocatore è in scadenza e l’Inter avrebbe sondato il terreno per capire la fattibilità dell’operazione. Affare che sarebbe ancora nella sua fase embrionale e quindi non si hanno certezze su come finirà, ma l’interesse c’è e Marotta prepara l’affondo definitivo in caso di mancato rinnovo. Il colpo, comunque, non convince tutti e viene per molti si tratterebbe di un acquisto senza senso.

L’Inter starebbe valutando l’arrivo di un nuovo portiere e sulla lista ci sarebbe anche il nome di Meret. Il portiere non ha rinnovato ancora con il Napoli e i nerazzurri sarebbero alla finestra e pronti ad approfittarne in caso di una fumata nera nella trattativa con i partenopei. Noi abbiamo chiesto agli utenti della nostra Facebook un pensiero sul possibile approdo alla corte di Inzaghi del portiere friulano a zero in estate e i commenti non sono stati tutti positivi.

Inter: il colpo non convince i tifosi, i dettagli

La maggior parte dei tifosi nerazzurri hanno bocciato questa operazione. “L’Inter farebbe un piacere a Conte – scrive Fran Gri – hanno un super portiere come Caprile in panchina“. Mentre Cesare Vandini aggiunge: “Non capisco che senso avrebbe dopo aver investito su Martinez“.

C’è anche chi, come Claudio Rossi, chiede alla società di puntare su un estremo difensore cresciuto nel settore giovanile nerazzurro come Filip Stankovic: “Per me era da tenere già quest’anno invece di andare a spendere soldi per Martinez“.

Insomma, l’ipotesi Meret non convince i tifosi dell’Inter. Nonostante questo, a Viale della Liberazione si ragiona su questa possibilità in caso di mancato rinnovo con il Napoli. Per ora siamo nel campo delle ipotesi e vedremo se nelle prossime settimane Marotta deciderà di affondare il colpo oppure si faranno ragionamenti differenti sul ruolo del portiere.