Il Napoli parla con l’agente e l’Inter si vendica: contratto da oltre 3 milioni

Non ci sono dubbi sul fatto che il Napoli abbia più volte parlato con l’agente di un tesserato nerazzurro: la reazione dell’Inter

I partenopei continuano a mantenere la testa del campionato, con l’Inter (malgrado la partita rinviata contro la Fiorentina) che non sembra intenzionata a mollare la corsa. La sfida fra le due grandi squadre potrebbe ora trasferirsi anche fuori dal campo. Dopo le frizioni nate con il caso Zielinski (De Laurentiis accusò Marotta di essere inelegantemente intromesso bloccando il rinnovo del polacco col Napoli), fra i due club scoppia un nuovo conflitto.

Il Napoli ha espresso interesse per un tesserato dell’Inter, e nelle scorse settimane l’agente del ragazzo ne ha parlato apertamente, senza nascondersi. Per la dirigenza nerazzurra, tale comportamento non è affatto troppo tollerabile. Non è ancora chiaro che cosa voglia davvero il giovane talento, ma è abbastanza lampante che il suo agente lo stia spingendo verso il Napoli.

Il procuratore che ha infastidito la dirigenza nerazzurra è Mario Giuffredi, colui che da qualche mese cura gli interessi calcistici dei due fratelli Esposito tesserati dai nerazzurri (Sebastiano, in prestito all’Empoli, con diritto di riscatto a 5 milioni, e il più giovane Francesco Pio, in prestito secco allo Spezia in Serie B).

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna e il presidente Aurelio De Laurentiis hanno discusso con Giuffredi riguardo al possibile trasferimento del giovane attaccante dallo Spezia al Napoli. Pio Esposito, con i suoi goal e le sue qualità, ha attirato l’attenzione del club partenopeo. E fin qui, nulla di strano… I club hanno tutto il diritto di corteggiare calciatori di altre squadre. E un procuratore, nel rispetto degli accordi in essere, può guardarsi attorno, per cercare società interessate alle prestazioni dell’assistito.

Inter: vendetta dopo i contatti fra il Napoli e l’agente di Pio Esposito

Il punto è che l’Inter non ha mai preso in considerazione l’idea di cedere il giovanissimo attaccante di Castellammare di Stabia: il ragazzo è da tutti considerato come un profilo su cui puntare per il futuro. Le trattative per una possibile cessione al Napoli, dunque, non sono neppure mai partite. Giuffredi, che è anche l’agente di Di Lorenzo e Politano, vanta però eccellenti rapporti con De Laurentiis. Ed è per questo che alcuni analisti di mercato pensano che l’operazione Esposito sia “pronta a decollare”.

Dopo questi contatti fra il Napoli e l’agente di Esposito, l’Inter potrebbe anche mettere da parte formalità e cortesia e intromettersi con più decisione fra società partenopea e Alex Meret. Il portiere del Napoli, con contratto in scadenza a giugno 2025, non ha ancora aperto a un rinnovo con il suo attuale club. Di conseguenza, dopo essersi mantenuto neutrale, Marotta potrebbe anche farsi avanti proponendo all’estremo difensore un contratto superiore ai 3 milioni netti a stagione messi sul piatto dagli azzurri.

Meret potrebbe dunque essere l’erede di Sommer? L’Inter ha già preso Martinez, ma in questi mesi lo spagnolo potrebbe essere stato valutato come non idoneo dallo staff tecnico o dalla dirigenza. Nei prossimi giorni potrebbero dunque esserci dei contatti con Pastorello, agente del ventisettenne nato a Udine: un procuratore con buoni rapporti a Milano, dato che lavora anche con Acerbi e de Vrij e in passato ha accompagnato Lukaku a viale della Liberazione come intermediario.

Francesco Pio Espostito: l’Inter se lo tiene stretto

Anche se il club partenopeo sembra intenzionato a fare sul serio per Francesco Pio Esposito, l’Inter non sembra interessato a trattare una cessione. Il talento classe 2005 dell’Inter, attualmente in prestito allo Spezia, è considerato ad Appiano come un elemento da far crescere senza fretta ma su cui non perdere il controllo.

Anche se il giovane è un obiettivo del club partenopeo, Marotta non ha nessuna intenzione di farsi scoraggiare dalle notizie che parlano di nuovi incontri fra De Laurentiis e l’entourage del giocatore. Il ragazzo, quest’anno, è partito con ottime prestazioni. In 13 presenze in B è già a quota 7 reti.

Pio Esposito è nel podio dei bomber under 20 più prolifici d’Europa. Fra i giocatori nati dopo il 2005, solo Kroupi del Lorient e il turco Can Uzun hanno fatto meglio di lui nell’ultimo biennio. L’Inter non vuole perdere un talento così.