Se ne va in Premier, salta il colpo in casa Inter

Le recenti indiscrezioni che hanno accostato un top player possono svanire. Rinnovo di contratto o Premier League, ecco cosa potrebbe esserci nel futuro del giocatore

Nonostante un organico al completo e la quasi certezza di non effettuare acquisti a Gennaio, l’Inter resta sempre protagonista delle indiscrezioni di mercato.

Il club nerazzurro è già al lavoro in vista della prossima stagione dove sono attesi rinforzi in difesa e in attacco. In quest’ultimo reparto, resta forte l’attenzione dell’Inter nei confronti di Jonathan David, l’attaccante canadese destinato a liberarsi a parametro zero dal Lille con il contratto in scadenza a fine stagione. La dirigenza nerazzurro avrebbe intensificato i contatti con l’agente del centravanti nei giorni scorsi. Tra ingaggio e commissioni, i costi dell’eventuale affare David restano molto elevati ma l’Inter c’è e continuerà a seguire anche le mosse di altre possibili pretendenti.

In Ligue 1 gioca un altro potenziale obiettivo di mercato dell’Inter. E’ bastata l’esclusione dai titolari nel match di Champions League tra Bayern Monaco e PSG per scatenare i rumors sul possibile addio di Gianluigi Donnarumma al club campione di Francia, ulteriormente alimentati dall’attuale scadenza di contratto fissata al 2026.

Donnarumma, ipotesi remota: le ultime sul futuro del portiere

Non sono mancati i momenti di crisi nell’esperienza di Donnarumma al PSG, iniziata nella stagione 2021-22. Critiche non sono mancate alle prestazioni del portiere della Nazionale che è sempre stato titolare con i tre allenatori – Pochettino, Galtier, Luis Enrique – che si sono avvicendati sulla panchina del club transalpino.

Nonostante il recente episodio di Monaco, la dirigenza del PSG continua a considerare Donnarumma un elemento fondamentale anche per il futuro del club. Per questo motivo, sarebbe intenzionata a rinnovargli il contratto con un prolungamento biennale fino al 2028 e ritocco dell’attuale ingaggio di 12 milioni.

Nel caso in cui l’ex portiere del Milan decidesse di non proseguire ulteriormente la sua esperienza al PSG, per lui potrebbe esserci un futuro in Premier League con il Manchester City da tempo sulle sue tracce. Non è escluso, infatti, un addio di Ederson a fine stagione con il portiere brasiliano già cercato da club arabi. Di Donnarumma al City si è scritto già la scorsa estate con contatti già intercorsi tra le parti, un’ipotesi che resta ancora viva, considerato anche il gradimento di Guardiola nei suoi confronti

Svanita, invece, l’ipotesi Liverpool. I Reds, per il dopo Allison hanno già acquistato, con un anno di anticipo, il portiere georgiano Giorgi Mamardashvili, lasciato in prestito fino a fine stagione al Valencia, club con cui milita dal 2021. L’Inter, dal canto suo, sarebbe disposta a prendere eventualmente in considerazione l’ipotesi Donnarumma solo con il portiere in scadenza. Peraltro il 2026 coincide anche con l’ultimo anno di contratto di Sommer, il cui rinnovo, considerata l’età avanzata del portiere elvetico, non potrebbe essere avallato da OakTree.