Taremi in Arabia, il sostituto è un grande ritorno: “Facciamolo subito”

Mehdi Taremi potrebbe a sorpresa lasciare l’Inter e trasferirsi in Arabia Saudita: al suo posto, potrebbe concretizzarsi un grande ritorno

La fase offensiva non può essere criticata per i numeri che sta portando a casa anche in questa stagione, ma paradossalmente proprio l’attacco potrebbe essere il reparto a cambiare di più la prossima estate. Gli addi di Arnautovic e Correa sono praticamente certi, visto che scadranno i loro contratti, ma occhio anche alla posizione di Taremi.

L’iraniano fa tanto lavoro sporco, recupera palloni e rifinisce, ma è ancora lontano dai livelli che abbiamo visto al Porto, in cui si proponeva molto di più come bomber implacabile d’area di rigore. Il suo futuro all’Inter non è blindato, anche perché nelle ultime ore gira voce che possa arrivare un’offerta importante dall’Arabia Saudita a ribaltare il tavolo.

Se il calciatore dovesse accettare di lasciare l’Europa, l’Inter difficilmente si opporrebbe, anche perché sarebbe una boccata d’aria per il bilancio e si potrebbe reinvestire su un profilo più giovane. Ma chi? Abbiamo chiesto agli utenti che frequentano la pagina Facebook di Inter Live chi vorrebbero al suo posto e un nome in particolare ci ha davvero sorpreso.

I tifosi dell’Inter scelgono il sostituto di Taremi

Se ci fossero delle elezioni per l’eventuale nuovo attaccante al posto di Taremi, ci sarebbe anche un underdog pronto a stupire tutti. In questo caso, si tratta di Gaetano Oristanio, un fantasista di grande qualità che sta facendo molto bene quest’anno al Venezia, dopo le difficoltà patite al Cagliari.

Il suo è un profilo cresciuto nel settore giovanile nerazzurro e che, come vedete, piace parecchio ai supporters, visto che in diversi hanno fatto il suo nome. Ma non è stato il solo. Infatti, in molti hanno citato anche Francesco Pio Esposito, che secondo tanti sarebbe già pronto per fare il grande salto in prima squadra.

Infine, ci sono anche dei nomi più affermati. Ovviamente non è uscito dai radar Jonathan David, che comunque resta un obiettivo concreto dell’Inter sul calciomercato e alcuni hanno richiamato anche l’attenzione su Domenico Berardi, nel mirino anche dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini.