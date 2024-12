Panchina all’ex Inter: esonero e si cambia in Serie A

La 15.a giornata di Serie A potrebbe essere decisiva per un allenatore. Tra i candidati pronti a sostituirlo c’è anche un ex Inter

Sarà l’Inter ad aprire il programma della 15.a giornata di Serie A con il programma distribuito su quattro giorni tra oggi e lunedì sera. I nerazzurri sfideranno il Parma nel match che potrebbe riavvicinarli alla vetta della classifica in attesa del big match di domenica sera tra il Napoli e la Lazio, rivincita immediata dell’ottavo di finale di Coppa Italia.

Il prossimo turno di campionato propone un altro match di grande importanza per la parte bassa della classifica, quello tra il Venezia e il Como, separate di tre punti in classifica con i lagunari ultimi in graduatoria e unica squadra a non aver raggiunto la doppia cifra nel punteggio. Quattro le sconfitte consecutive del Venezia, seguite alla seconda vittoria stagionale conquistata contro l’Udinese lo scorso 30 ottobre.

Un rendimento che mette inevitabilmente in discussione la posizione dell’allenatore Eusebio Di Francesco che, in caso di ulteriore sconfitta nella sfida del Penzo di domenica prossima alle 18, rischia l’esonero dopo sei mesi dal suo arrivo al Venezia al posto di Vanoli.

Eusebio Di Francesco a rischio, ecco chi può sostituirlo

Come sempre succede quando un allenatore è a rischio, circolano già i primi nomi dei possibili sostituti di Di Francesco. Uno di loro potrebbe essere Giuseppe Iachini, ex calciatore del Venezia nel triennio 1997-2000, ancora senza squadra dopo la breve esperienza con il Bari nello scorso campionato di Serie B.

E’ stata breve ma proficuo anche l’ultima apparizione in panchina di un ex calciatore dell’Inter, Fabio Cannavaro, altro potenziale candidato per allenare il Venezia. L’ex capitano della Nazionale non è stato confermato dall’Udinese dopo il raggiungimento della salvezza, avvenuto proprio all’ultima giornata grazie alla vittoria con il Frosinone, allenato proprio da Di Francesco. Un ko che ha condannato i ciociari alla B e l’attuale allenatore del Venezia all’addio.

Cannavaro era stato accostato anche al Genoa come sostituto di Gilardino, un’opzione decaduta con la scelta della dirigenza del Grifone di affidare la panchina a Vieira. Cannavaro, peraltro, non è l’unico ex Inter in ballo per il Venezia. In lista c’è anche Andrea Pirlo, pronto a rimettersi in gioco dopo essere stato esonerato dalla Sampdoria a inizio campionato.

Il destino, comuque, è ancora nelle mani di Di Francesco che, con una vittoria dei suoi, può restare al suo posto e affrontare con maggiore fiducia le successive sfide contro Juventus e Napoli.