Salta fuori il nome dell’erede di Inzaghi: “Usa la difesa a 4”

Un allenatore poco gradito agli interisti per sostituire Inzaghi: usa la difesa a 4 ed è l’antitesi del calcio propositivo

Simone Inzaghi continua a essere indicato come allenatore in uscita anche quando le cose vanno bene… Lo ha capito anche il tecnico piacentino che in nerazzurro la posizione del mister è sempre precaria. Nel suo primo anno a Milano, nonostante l’addio di molti giocatori chiave, in tanti lo hanno criticato per lo Scudetto perso nel recupero contro il Bologna. In tanti già ragionavano sull’erede: si parlava di De Zerbi, di Thiago Motta, Diego Simeone e addirittura di Juric…

Ora che è da tutti riconosciuto come un grande allenatore, Inzaghi continua a essere oggetto di indiscrezioni relative a un addio. Qualche mese fa si era parlato di un pressing da parte del Manchester United, pronto secondo la stampa inglese a pagare un indennizzo all’Inter per far sedere Inzaghi al posto di ten Hag in panchina… L’allenatore nerazzurro ha risposto a queste voci confermando di essere felice a Milano e di non aver ancora voglia di cambiare. Fosse per lui, malgrado il trattamento non sempre giusto ricevuto da parte di pubblico e stampa, resterebbe ad Appiano per molti anni…

Interlive ha voluto chiedere provocatoriamente ai propri utenti su Facebook chi vorrebbe vedere al posto di Inzaghi qualora il tecnico piacentino decidesse di andar via o fosse (speriamo di no) esonerato a fine stagione. Non è un mistero che Inzaghi piaccia in Premier. Non sappiamo se è ancora nel mirino di qualche big britannica, ma è assai probabile che quest’estate possa ricevere qualche telefonata.

Dalla difesa a 3 a quella a 4: ecco l’erede sgradito di Inzaghi

Chi potrebbe arrivare al posto di Inzaghi? Abbiamo voluto proporre agli utenti una rosa ristretta di nomi, inserendo in un’immagine i volti di Allegri, Palladino e Simeone. Dei tre, l’unico che potrebbe dare un minimo di continuità dal punto di vista tattico è Palladino. L’allenatore campano è infatti un tecnico che cerca di proporre un calcio offensivo, partendo preferibilmente con un 3-4-2-1. Gli altri due sono allenatori di esperienza internazionali ma molto lontani dal gioco propositivo e moderno proposto da Inzaghi.

Simeone è un difensivista convinto: il suo Atletico non è mai riuscito a proporre un bel gioco, ma ha sempre puntato sulla solidità difensiva. Per il Cholo c’è un grande comandamento tattico da rispettare: la linea di difesa deve rimanere sempre compatta a protezione della porta. Anche durante le fasi di pressing, la squadra non si scopre. Simeone dà il meglio di sé con una difesa a 4, anche se ha anche sperimentato in qualche caso una difesa a 3.

Di Max Allegri conosciamo bene tutti i pregi e i difetti. E sappiamo anche che potrebbe essere un allenatore gradito alla dirigenza (specie a Marotta) ma sommamente sgradito ai tifosi. Anche Allegri è più a suo agio con la difesa a 4, anche se nell’ultimo anno alla Juve ha saputo reimpostare il suo gioco con la difesa a 3.

Ecco comunque alcune delle risposte più interessanti date dagli utenti… La maggior parte delle risposte indica una via prioritaria: “Confermare Inzaghi”. Quindi i tifosi vorrebbero che l’Inter continui a dar fiducia all’attuale tecnico.

Mai Allegri: “Questo l’allenatore più adeguato“

Cesare Malpede scrive: “Allegri no: è al momento fuori dal grande giro. Simeone: e chi lo paga? Fermo restando che Inzaghi è fondamentale e quindi cercherei di tenermelo stretto, credo che Paladino e De Zerbi siano i possibili e più adeguati sostituti”. Qualcun altro scrive: “Allegri è un bollito, ci rovinerebbe“.

Claudio Rossi non si sbilancia sul nome, ma scrive: “Qualcuno che sappia valorizzare anche i giovani e che usasse la difesa a 4”. Walter Aprili lancia Xabi Alonso: “Secondo me sarebbe quello più indicato perché sente meno le pressioni. Gli altri 3 sanno troppo come è l’Italia”.

Antonio Sabia si lascia prendere dalla nostalgia e tira fuori il nome di José Mourinho: “Inzaghi sta bene a Milano, ma in caso di addio non mi dispiacerebbe Simeone o anche il Mourinho”. C’è poi chi vuole Klopp o Baroni. E voi, chi vorresti sulla panchina nerazzurra?