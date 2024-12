15 milioni e plusvalenza: se ne va in Premier, l’Inter fa cassa

Le ultime di calciomercato sui nerazzurri hanno come protagonista un giocatore insospettabile

La priorità della dirigenza di Viale della Liberazione, per il prossimo futuro, sarà quello di rinforzare la rosa di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino spera nell’arrivo a gennaio di due profili di spessore tra difesa e attacco.

Con de Vrij che al momento parrebbe orientato a fare le valigie e lasciare a zero i nerazzurri tra poco più di sei mesi, la firma di un centrale di peso resta un’opzione di vitale importanza per l’Inter.

Marotta, però, concentrerà i suoi sforzi anche per provare a regalare un’alternativa di qualità in attacco ai soliti Thuram e Lautaro Martinez. Dalle entrate alle possibili cessioni il passo è breve: e le novità in arrivo sono assolutamente rilevanti. Occhio anche alle uscite, però. Perché tra gennaio e giugno qualcosa potrebbe sorprendere i tifosi.

Sembra solo rimandato al termine della stagione l’addio di Joaquin Correa che, nonostante il recente ritorno al gol, resta fuori dai piani. Discorso identico per Marko Arnautovic, più fuori che dentro. Dal Torino che ha perso Zapata per un grave infortunio fino al Bologna, che riaccoglierebbe a braccia aperte il nazionale austriaco: le possibilità sul tavolo ci sono.

Parrebbe, tuttavia, potersi far strada una clamorosa cessione nel 2025, a giugno piuttosto che nel mese di gennaio. Fari puntati a centrocampo. Nonostante la sua importanza nello scacchiere interista, l’addio sembrerebbe la soluzione più probabile.

L’Inter incassa 15 milioni: il big se ne va subito

Piotr Zielinski via dall’Inter? Una suggestione che, tra non molto, potrebbe tramutarsi in realtà. Il nazionale polacco è stato bloccato da Marotta nel gennaio 2024 e accolto durante la scorsa sessione estiva di calciomercato da parametro zero. Ora, la pazzesca ipotesi che porterebbe all’addio.

L’Inter arriverebbe a risparmiare i 4,5 milioni di euro netti a stagione garantiti dal contratto che il club meneghino ha fatto firmare all’ex Napoli: sulle sue tracce, in particolar modo, due club di Premier League.

Tottenham e Newcastle parrebbero poter fare sul serio, arrivando a offrire all’Inter una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Una plusvalenza inaspettata che farebbe più che comodo alla dirigenza di Viale della Liberazione, per mettere a posto i conti arrivando anche ad alleggerire il monte ingaggi sottraendo il pesante stipendio percepito a Milano dal 30enne polacco. Zielinski dopo un solo anno all’Inter potrebbe così fare le valigie e provare la sua prima esperienza nel calcio inglese.