Arriva dalla Premier League, lo ha chiesto Inzaghi per giugno

Il piano di mercato dell’Inter, per l’estate, è già definito: il tecnico potrebbe essere accontentato con un grande colpo che arriverà dall’Inghilterra

Manca un mese alla riapertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato ed in casa Inter si pensa già all’anno prossimo. La lungimiranza che ha contraddistinto il meraviglioso lavoro portato avanti da Beppe Marotta può regalare novità esaltanti per la rosa nerazzurra.

Nei mesi estivi potrebbe andar via Kristjan Asllani, che non ha convinto Inzaghi e potrebbe venire rimpiazzato da un profilo giovane e di talento: da settimane si parla di Bernabé del Parma.

Allo stesso tempo, però, non andranno escluse manovre di peso in attacco e difesa. Il reparto avanzato dell’Inter perderà Arnautovic e Correa ed è dunque inevitabile pensare ad almeno un rinforzo di spessore e caratura internazionale da affiancare a Lautaro, Thuram e Taremi.

D’altro canto la difesa, che ha mostrato numeri decisamente peggiori rispetto ad un anno fa, è al centro di una continua valutazione. Il tecnico di Piacenza avrebbe già avanzato delle richieste. Una di queste parrebbe potersi realizzare senza troppi problemi e ostacoli e porterebbe alla corte dell’allenatore di Piacenza un grande talento, di esperienza internazionale, pronto ad arricchire la batteria di centrali per la stagione 2025/26.

Addio Premier, firma gratis con l’Inter: Inzaghi esulta

Dalla Premier League all’Inter, per volere di Simone Inzaghi. È questo lo scenario che, secondo indiscrezioni, starebbe prendendo forma in vista dei mesi estivi, con il club di Oaktree potrebbe esaudire il desiderio del suo allenatore. Parliamo di Fabian Schar.

Alto 186 cm e molto abile nel gioco aereo, Schar potrebbe quindi rappresentare una risorsa interessante per Inzaghi, di grande esperienza e tra l’altro a costo zero. Va infatti ricordato come l’Inter, in difesa, stia già pianificando manovre di una certa importanza.

Al di là del rinnovo annuale firmato nelle scorse settimane, Darmian e Acerbi restano delle incognite dal punto di vista fisico. Senza contare, poi, come de Vrij rimanga in scadenza il 30 giugno 2025 e per il suo rinnovo la strada sia ancora oggi decisamente in salita.

Schar ha 86 presenze con la Svizzera e il contratto con il Newcastle scadrà a fine giugno: un’occasione unica, manco a dirlo a parametro zero, che Marotta potrebbe non lasciarsi scappare. La dirigenza di Viale della Liberazione potrebbe presto lavorare per trasformare l’interesse in qualcosa di concreto, ma prima servirebbe l’ok di Oaktree, purtroppo per Inzaghi poco propenso a prendere nuovi calciatori ultratrentenni e non rivendibili.