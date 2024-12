Colpo dell’Inter in Brasile: entra nella leggenda, Marotta chiude subito

L’Inter può essere al centro di un intreccio in Brasile che può portare un talento in nerazzurro: è entrato nella leggenda del club

La storia del club nerazzurro si lega in maniera indissolubile ai brasiliani, tanti talenti in grado di lasciare un segno con le loro qualità tecnica e quell’amore per il calcio che scorre nelle vene come sangue e linfa capaci di dare vita ai percorsi delle società. È inevitabile che, come ha fatto Dario Baccin in questi giorni, i radar della Beneamata siano sempre puntati a ciò che accade nel Paese verdeoro.

E proprio lì, in realtà in tutto il Sud America, sono stati giorni importanti, di quelli che si ricordano per intere generazioni. La Copa Libertadores è andata al Botafogo ed è la prima volta nella storia. La partita che si è giocata all’Estadio Monumental di Buenos Aires è terminata con il risultato di 3-1, mostrando una netta superiorità della squadra.

Ad aprire le marcature in finale è stato Luiz Henrique: l’attaccante esterno ha siglato una marcatura decisiva al 35esimo minuto, confermando la sua crescita in Brasile. Il suo percorso, però, dopo l’avvio di carriera, non è stato così netto: il Real Betis l’ha acquistato nel 2022 dalla Fluminense, ma il suo ambientamento in Europa non si è mai concretizzato. Allora è passato al Botafogo, dove è riuscito a entrare nella leggenda del club.

Luiz Henrique proposto all’Inter: l’attaccante ha scritto la storia del Botafogo

Nonostante siano state scritte già tante pagine della sua carriera, Luiz Henrique ha solo 23 anni e il suo percorso in Brasile, fino a questo momento, è stato già piuttosto importante. Tornato al Botafogo all’inizio del 2024, ha giocato 33 partite, mettendo a segno sette gol e tre assist, soprattutto mostrando in più occasioni tutta la sua qualità in campo.

Abbina la capacità di conduzione del pallone a una buona fisicità, visti i suoi 182 centimetri d’altezza che alzano il suo baricentro, ma non incidono sulla frequenza dei suoi passi. Dopo il successo nella Copa Libertadores, diversi intermediari potrebbero offrire Luiz Henrique in Europa e tra i club con cui potrebbero parlare c’è anche l‘Inter.

I nerazzurri, in realtà, non sono interessati a un profilo con le sue caratteristiche, dato che Inzaghi gioca con il 3-5-2 e il brasiliano è un attaccante esterno di piede mancino, che gioca a destra. Il suo nome potrebbe comunque essere valutato da Marotta se i costi non dovessero aumentare a dismisura.