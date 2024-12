Dalla Juve all’Inter: i nerazzurri pensano al super colpo in attacco

Il club meneghino è sempre vigile sul fronte dei possibili arrivi in attacco: il prestigioso nome sembra l’erede perfetto del big, possibile partente

C’è una voce, che circola con insistenza da qualche settimana presso tanti siti specializzati di mercato. Tanto italiani, quanto spagnoli, quanto inglesi. Per non parlare della stampa transalpina, che sogna di riabbracciare l’attaccante nel campionato nazionale. Le indiscrezioni ormai si rincorrono, ma portano tutte in una stessa direzione: Marcus Thuram è diventato l’oggetto del desiderio di parecchi top club europei.

Trascinatore dell’Inter in campionato con 9 gol in questo avvio di stagione, fondamentale anche nel mandare in gol i compagni (sono addirittura sei gli assist messi a referto dal transalpino in Serie A), e autore dell’importantissimo gol, in uscita dalla panchina, nella trasferta di Champions contro lo Young Boys, il figlio del grande Lilian sta vivendo una stagione d’oro.

I presupposti sono perfino migliori di quelli dello scorso anno, quando il giocatore – arrivato a Milano a costo zero grazie ad un vero capolavoro di Marotta – sorprese tutti rivelandosi il partner perfetto per Lautaro Martinez.

Oggi l’attaccante, vera e propria colonna dell’Inter di Simone Inzaghi, è cercato da mezza Europa. La clausola rescissoria appiccata al suo contratto (85 milioni di euro) paradossalmente sta invogliano alcuni giganti europei a mettere sul piatto la cifra richiesta per portarselo via. Senza passare dal club nerazzurro.

La cifra concordata tra la società meneghina e l’entourage del francese in fase di dialogo ha fornito una sorta di riferimento economico a Barcellona, Real Madrid, Liverpool e PSG. Solo alcuni dei club che già stanno corteggiando il calciatore.

Inter, ecco l’erede di Thuram: il colpo è una beffa per la Juve

A quota 9 gol in Serie A, comunque dietro l’atalantino Retegui, che di reti ne ha messe a segno addirittura 12, c’è anche lui, Moise Kean, l’ex Juve che a Firenze è tornato finalmente a far vedere con continuità tutte le sue enormi qualità. La gara tra Fiorentina ed Inter avrebbe potuto vivere della sfida a distanza tra il transalpino e il nativo di Vercelli, ma l’incidente di Edoardo Bove ha rimandato il confronto a data da destinarsi.

La Juve, che in ogni caso si prepara ad incassare 5 milioni di bonus stabiliti al momento della cessione del giocatore – rimpianta in modo decisamente intenso da tutti i sostenitori bianconeri – potrebbe incassare una nuova beffa. Già perché l’azzurro è finito proprio nel mirino dell’Inter come possibile erede di Thuram qualora l’attaccante francese prendesse la via dell’addio.

Anche Kean ha una clausola rescissoria, valida però solo nel mese di luglio, pari a 52 milioni. Non è difficile immaginare che, se Marotta perfezionerà la ricca cessione del suo giocatore per 85 milioni, potrebbe reinvestire solo una parte dell’entrata per assicurarsi uno che segna quanto il partner di Lautaro. E avendo ancora a disposizione un tesoretto di ben 33 milioni da reinvestire per altre operazioni.