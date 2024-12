L’annuncio in diretta sull’Inter: già chiuso “l’acquisto di gennaio”

I nerazzurri avrebbero già completato il primo rinforzo in ottica calciomercato invernale. L’annuncio è arrivato in diretta televisiva

A Viale della Liberazione si lavora sul calciomercato. Nonostante Marotta in più di un’occasione ha confermato la fiducia nella rosa attuale, l’Inter prosegue le proprie riflessioni e si guarda al futuro. L’obiettivo, come annunciato in più di un’occasione anche da Oaktree, è quello di riuscire ad essere competitivi con una economia sostenibile e quindi si sta cercando di individuare i giusti rinforzi per consentire di raggiungere il traguardo prefissato.

Intanto nelle scorse ore è arrivato un annuncio molto importante sull’Inter. I nerazzurri avrebbero chiuso il loro primo acquisto in ottica calciomercato invernale. Parole importanti e anche sorprendenti. Ma c’è la certezza che questo giocatore possa dare una mano a Inzaghi in un momento della stagione in cui gli impegni sono diversi e c’è davvero bisogno di tutta la rosa per provare a centrare gli obiettivi fissati ad inizio stagione.

Il calciomercato invernale può essere fatto in due modi. Andare a prendere rinforzi da altre squadre, ma anche cercare di rigenerare calciatori presenti in rosa e che hanno reso meno di quello che ci si aspettava. Una sorta di operazione interna che da la possibilità anche di risparmiare dal punto di vista economico e magari utilizzare questi soldi in altri ruoli oppure direttamente la prossima estate.

Calciomercato Inter: rinforzo per gennaio, l’annuncio a sorpresa

In casa Inter c’è un giocatore che potrebbe rappresentare il vero acquisto di gennaio. Stramaccioni ai microfoni di Dazn ha ammesso come “Correa sta dimostrando di stare davvero bene“. Un giocatore sul quale Inzaghi ha sempre puntato e l’ex tecnico dell’Inter non esclude che possa essere proprio lui l’uomo in più nella seconda parte di stagione. Una situazione da verificare sul campo, ma le risposte date fino a questo momento sono sicuramente molto positive.

Correa in questo momento sta trovando più spazio anche grazie a prestazioni importanti. Inzaghi ha sempre parlato molto bene di lui ed ora può farci affidamento almeno fino al termine della stagione. Difficile, infatti, ad oggi ipotizzare un rinnovo del contratto e una permanenza anche dopo questo campionato. Ma fin quando indosserà la maglia nerazzurra, l’argentino è pronto a dare il massimo e chissà che, come detto anche da Stramaccioni, sia veramente lui l’acquisto di gennaio per l’Inter di Simone Inzaghi.