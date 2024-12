L’ultimo bollettino sulle condizioni di Bastoni e Acerbi: cosa filtra per il Bayer

Le condizioni di Bastoni e Acerbi tengono in ansia l’Inter in vista dell’impegno in Champions League contro il Bayer Leverkusen

L’Inter arriva alla partita contro il Bayer Leverkusen, che potrebbe mettere un altro importante tassello per il passaggio del turno, con il vento in poppa, forte di un ottimo momento di forma sia in campionato, sia nella massima competizione europea. La Beneamata ha battuto il Parma senza troppi problemi e mettendo ancora una volta in mostra tutto il suo potenziale offensivo.

A parte Lautaro Martinez, che fa ancora fatica a trovare continuità in zona gol, non sono molte le note stonate. I problemi di gestione di Simone Inzaghi comunque non mancano per via dei tanti infortuni che stanno complicando le cose per i campioni d’Italia in difesa. I problemi fisici di Francesco Acerbi l’hanno costretto a saltare la partita contro il Parma, dopo il fastidio accusato all’inizio del match contro il Verona.

E poi ieri è scattato l’allarme anche per Alessandro Bastoni. Il braccetto di sinistra è stato sostituito prima della fine del match a causa di un piccolo problema muscolare. Inzaghi l’ha levato dal campo per precauzione, ma oggi sono arrivate notizie importanti sulle sue condizioni, soprattutto in vista della Champions.

Come stanno Bastoni e Acerbi in vista del Bayer Leverkusen

I tifosi dell’Inter possono tirare un sospiro di sollievo. Le condizioni di Bastoni non destano alcuna preoccupazione: oggi il difensore ha svolto un regolare lavoro di scarico con il resto del gruppo e quindi sarà arruolabile per la partita contro il Bayer Leverkusen, a meno di novità dell’ultimo momento.

Il discorso è decisamente diverso per Acerbi. Il difensore centrale sta lavorando ancora a parte, ma da domani dovrebbe riprendere parzialmente con il resto del gruppo. Per questo, c’è fiducia per la sua convocazione e la partenza con il resto della squadra per Leverkusen.