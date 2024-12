No Donnarumma, il nuovo portiere è tedesco: uno dei giovani migliori d’Europa

Il colpo Donnarumma resta molto difficile per l’Inter, ma la soluzione potrebbe arrivare dalla Germania: è uno dei migliori talenti in Europa

Negli scorsi giorni si è parlato tanto del futuro di Gianluigi Donnarumma. La scadenza del contratto del portiere con il PSG si avvicina e il rinnovo non è ancora arrivato, lasciando spazio a tanti rumors sul suo futuro. L‘estremo difensore italiano ha anche accusato qualche panchina con Luis Enrique, altro fattore che ha lasciato pensare che l’ex Roma non si dispererebbe per un suo addio. E ben presto sono arrivati gli accostamenti all’Inter, con Marotta che non ha chiuso del tutto la pista.

In realtà, le informazioni in nostro possesso vanno in una direzione ben diversa. Donnarumma guadagna tanto, tantissimo, sopra i 10 milioni di euro a stagione e, anche pensando al post Sommer, è veramente difficile che Oaktree dica di sì a una spesa del genere. In più il PSG ha tutta l’intenzione di blindare il suo numero uno e, se si dovesse arrivare alla rottura, le big inglesi sarebbero in primo piano.

Insomma, anche se sarebbe bello vederlo in nerazzurro, per Donnarumma è più no che sì, ma un giovane talento potrebbe comunque arrivare dalle parti di Appiano Gentile e gioca anche lui in porta.

Niente Donnarumma, l’Inter segue Urbig: un muro tedesco in porta

Jonas Urbig è un nome che a molti di voi potrà non dire poi così tanto, ma nei prossimi anni si parlerà sempre di più di questo giovane talento che tanti dirigenti hanno sottolineato sui loro taccuini. Ha 21 anni e negli ultimi anni è stato in prestito in Germania per farsi le ossa, ma ora è tornato al Colonia e sta mostrando grandi qualità.

È un profilo estremamente moderno, ama giocare anche lontano dalla porta con uscire rischiose ma precise, ed è eccezionale nell’impostazione del gioco, prendendosi anche tanti rischi supportati dal fatto che sia ambidestro, quindi possa uscire dalla pressione con l’utilizzo di entrambi i piedi.

Tra i pali ancora concede qualcosa: può migliorare nella solidità e nel posizionamento. Resta il fatto che l’Inter ha messo gli occhi sul tedesco e ora potrebbe portarlo a Milano per pochi milioni: il suo percorso sarebbe farsi le ossa in provincia e poi tornare in nerazzurro. Marotta e Ausilio potrebbero garantire il futuro della porta, non solo dopo Sommer, ma al fianco di Josep Martinez.