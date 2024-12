Accordo raggiunto e Inter di sasso, niente da fare per i nerazzurri

L’ultima indiscrezione di mercato può azzerare le chance dell’Inter su un possibile rinforzo per la prossima stagione

Tra meno di un mese sarà di nuovo calciomercato e, inevitabilmente, sono già numerose le indiscrezioni sulle possibili trattative che interessano i top club.

Tra questi non può mancare l’Inter che, a gennaio, non dovrebbe rinforzarsi a meno di possibili occasioni sulle quali, come confermato ulteriormente da Marotta, il club nerazzurro si farà trovare pronto. Inizio del nuovo anno che rappresenta uno snodo cruciale anche per i calciatori in scadenza a fine stagione, i quali possono già accordarsi con altre squadra qualora non sia loro intenzione rinnovare l’intesa con quella di appartenenza.

A riguardo, l’Inter è tra i club interessati a due dei possibili parametri zero più ambiti in vista della prossima stagione. Il primo è Jonathan David, attaccante canadese del Lille, tra i più prolifici in questo inizio di annata. L’altro è il difensore Jonathan Tah del Bayer Leverkusen che l’Inter affronterà da avversario nella prossima sfida di Champions League, in programma martedì sera.

Irrompe un altro top club su Tah, chance svanite per l’Inter ?

Il roccioso centrale del Bayer Leverkusen che vanta 374 presenze e 15 presenze con la compagine campione in carica della Bundesliga, è all’ultimo anno di contratto con il club in cui milita dal 2015. Incalzato dai rumors ricorrenti sul suo futuro, Tah si è esposto a Sky Sport Deutschland annunciando che prenderà la sua decisione definitiva l’anno prossimo.

Se il Bayer, come confermato dal d.s Rolfes, vorrebbe trattenerlo con un rinnovo, le varie pretendenti sono da tempo in contatto con l’entourage del giocatore per convincerlo ad accettare le loro proposte. L’ultima indiscrezione a riguardo arriva dalla Spagna e riferisce di un incontro proficuo tra il d.s. del Barcellona, Deco, e l’agente di Tah, Pini Zahavi peraltro lo stesso dell’allenatore blaugrana Hansi Flick, per portare il difensore nel club catalano la prossima stagione.

Il summit, a quanto pare, è stato proficuo con le parti che avrebbero raggiunto un’intesa preliminare su durata del contratto e ingaggio, un aspetto quest’ultimo particolarmente delicato considerata la situazione economica del Barcellona. Con questo blitz, i blaugrana, oltre all’Inter, avrebbero tagliato fuori dalla corsa a Tah anche il Real Madrid, disposto a prendere il difensore già a gennaio per far fronte all’emergenza nel reparto arretrato.

Un’ipotesi evidentemente non gradita al Bayer Leverkusen che, nonostante la situazione contrattuale del giocatore, non vuole privarsi di un titolare inamovobile per Xabi Alonso a stagione in corso.