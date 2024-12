‘Diagnosi’ pesante per Lautaro: “Come Milito dopo il Triplete”

La situazione dell’argentino continua a tenere banco in casa nerazzurra. E il paragone con il ‘Principe’ fa molto discutere

Non è sicuramente un periodo semplice per Lautaro. Nonostante Inzaghi continua a difendere il suo capitano, le prestazioni restano assolutamente al di sotto delle sue potenzialità. L’argentino sta accusando diverse difficoltà a ritrovare la forma a cui eravamo abituati e questo ha sicuramente un peso se si pensa al rendimento dei nerazzurri. Fino ad oggi Inzaghi è riuscito a trovare soluzioni differenti per portare a casa i tre punti, ma c’è la necessità di rivedere il prima possibile il Toro che conosciamo per avere un cambio di passo.

L’Inter spera di poter contare il prima possibile sul vero Lautaro. Le prossime settimane potrebbero essere meno impegnative rispetto al passato e per questo motivo la volontà di Inzaghi è sfruttare questo periodo per cercare di raddrizzare un po’ la stagione. Vedremo se ci riuscirà oppure no, ma di certo una diagnosi preoccupa un po’ ad Appiano Gentile.

Come spiegato in precedenza, il momento per Lautaro non è sicuramente dei migliori. Inzaghi difende a spada tratta il suo capitano, ma alcuni tifosi non sono assolutamente soddisfatti delle sue prestazioni. Abbiamo chiesto ai nostri utenti Facebook un voto alla sua prestazione contro il Parma e non sono mancate posizioni differenti.

Inter: Lautaro come Milito, cosa sta succedendo

La maggior parte hanno difeso il proprio capitano, ma c’è anche chi ha duramente criticato il giocatore come Pasquina Lefemine, che ha scritto un laconico: “Vattene via“.

Più completo e interessante, invece, il commento di Alessio Carrino: “A me sembra che Lautaro sia entrato nella stessa spirale in cui finì Milito l’anno dopo il Triplete, dove segnò tipo 6-7 gol e dove il pallone non ne voleva sapere di entrare. Fu Eto’o a segnare per lui, stessa cosa oggi che segna di più Thuram. Ci sono annate storte, ma la buona notizia è che le occasioni le inizia ad avere rispetto a prima. Non deve dimostrare niente a nessuno. I gol arriveranno, non è un problema“.

Parole condivise da molti utenti Facebook. I tifosi continuano ad avere fiducia in Lautaro come il resto della squadra. L’argentino continuerà a lavorare nella speranza di ritrovare il prima possibile una certa continuità con il gol. E il supporto dei compagni potrebbero accelerare questo processo e magari far ritornare il giocatore che conosciamo tutti già dalle prossime partite.