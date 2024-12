Il nuovo Yamal è dell’Inter: ha già annientato il Manchester City

L’Inter ha in casa un grande talento destinato a far parlare di sé anche sulla scena europea: ha già distrutto il Manchester City con la sua qualità

Il calcio è cambiato rispetto ad alcuni decenni fa e bisogna stare sempre più attenti ai giovani e alla loro valorizzazione, in maniera tale da costruire squadre sempre più competitivi senza esborsi economici enormi e migliorare alla lunga anche i conti del club. Di esempi ce ne sono tanti, anche nella storia, con Ajax e Barcellona che hanno dato un forte impulso nel mondo del calcio.

I blaugrana hanno appena avviato un nuovo ciclo destinato a portare successi già a partire da questa stagione e molto si basa su un giovane calciatore straordinario come Lamine Yamal. Con il suo mancino, il super talento spagnolo è destinato a scrivere pagine stupende per i catalani, ma l’Inter – con le dovute proporzioni – potrebbe fare lo stesso con un ragazzo che sta costellando di grandi prestazioni il suo percorso nel settore giovanile.

Stiamo parlando di Giacomo De Pieri, un classe 2006 – in realtà quasi 2007 – che è già un titolare importante della Primavera di Zanchetta. In questo campionato, ha già messo a segno un gol e tre assist in campionato. Le cose sono andate anche meglio in Youth League, dove ha giocato cinque partite e realizzato due gol e tre assist, incidendo parecchio sugli ottimi momenti dei nerazzurri. E non sono in molti che stanno riuscendo a farlo con questa continuità.

Chi è De Pieri, il nuovo Yamal che l’Inter sta vedendo crescere

È ancora tutto da strutturare sotto il profilo fisico, ma De Pieri mostra un’eleganza e una capacità di conduzione del pallone che ha indotto molti addetti ai lavori a inserirlo nella lista dei migliori giovani in circolazione ormai da anni. Tutto mancino, è bravo nei calci piazzati, nel dribbling nello stretto e nell’inventare la giocata in qualsiasi momento, partendo dal centro-destra – può giocare anche come trequartista puro.

La prova del suo talento, l’ennesima a dir il vero, è arrivata nella partita in trasferta contro il Manchester City, terminata con il risultato di 2-4 con una strepitosa doppietta di Berenbruch. De Pieri è stato straordinario nel creare continuamente chance da gol e trascinare i suoi nella fase offensiva.

Può ancora migliorare nelle scelte degli ultimi trenta metri e nella concretizzazione dell’azione, ma la sensazione è che l’Inter abbia in casa un calciatore di cui si parlerà a lungo nei prossimi anni.