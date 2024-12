Inzaghi è pazzo di lui: non ci sono più dubbi, firma a vita con l’Inter

Il centravanti ha ricevuto la chiamata del tecnico per un’ultima annata in nerazzurro, finora ha risposto bene nonostante le poche uscite stagionali. Contratto in scadenza ma il nuovo regolamento FIFA parla chiaro

L’ultima grande vittoria di squadra conquistata dall’Inter a scapito del Parma pone un sigillo importante sul proprio cammino in questa prima metà di stagione.

L’obiettivo principale resta quello di non perdere terreno sulle altre due principali pretendenti del torneo, ovvero Napoli ed Atalanta, con la consapevolezza di dover recuperare ancora lo scontro diretto con la Fiorentina.

Al di là di ciò che sarà, il tecnico Simone Inzaghi si è detto felice e soddisfatto per quanto visto finora. Soprattutto dopo un avvio meno brillante del solito. Sono tornati a splendere alcuni dei profili sopiti, fra cui Nicolò Barella ed Henrikh Mkhitaryan, mentre ha sorpreso ancora una volta l’approccio di Joaquin Correa.

Il centravanti argentino è stato infatti schierato da Inzaghi intorno al 70’ al posto di Marcus Thuram per alleggerire il carico sulle spalle del francese, a risultato ormai archiviato, ma anche al fine di permettere all’ex Lazio – da sempre suo pupillo – di mettersi nuovamente in mostra e far ricredere quanti non avrebbero più scommesso sulle sue qualità. La vivacità di Correa piace e starà a lui dare seguito al buon momento, facendosi trovare sempre pronto ad ogni chiamata. Del resto, è ciò per cui è stato trattenuto all’Inter.

Correa verso il rilancio, fra contratto in scadenza e chance di proroga per il Mondiale

La scorsa estate Correa era già in procinto di abbandonare definitivamente il progetto nerazzurro dopo un’annata difficile vissuta in prestito all’Olympique Marsiglia. La completezza del reparto offensivo pareva essere altresì una gravante, ma Inzaghi ha convinto calciatore e dirigenza delle ampie possibilità di impiego in una stagione ricca di partite in diverse competizioni.

“Sta bene e deve continuare così”, ha raccontato Inzaghi a margine dell’incontro disputato col Parma. Fosse per il piacentino Correa potrebbe restare all’Inter a vita, anche solo per rispondere alle saltuarie emergenze offensive. Eppure la situazione contrattuale dell’argentino è piuttosto precaria.

Al momento, tutti gli indizi lasciano intendere che saluterà l’Inter alla scadenza, fissata come noto a fine giugno 2025. Tuttavia, qualche speranza per la sua permanenza – anche se per un brevissimo periodo extra – persiste ancora.

Tale speranza è legata alla partecipazione dell’Inter al prossimo Mondiale per Club, in programma dal 15 giugno in poi. Sovrapponendosi questo alle scadenze di contratto annuali ed i primi discorsi di mercato, la FIFA avrebbe già messo in conto la possibilità di permettere ai club (partecipanti e non al Mondiale, ndr) di operare in tale direzione già dal primo giorno del mese estivo.

Correa potrebbe dunque servire all’Inter per i propri scopi durante la competizione e non si esclude che gli venga offerto un nuovo contratto di breve durata o una proroga speciale, a meno dell’arrivo di una nuova punta che funga da rimpiazzo come da piani prioritari della dirigenza nerazzurra.