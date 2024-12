Oaktree non farlo! La folle decisione del fondo su Mkhitaryan

L’armeno stupisce in campionato con un’altra grande prestazione, ha la piena fiducia di Inzaghi ma i piani di svecchiamento della proprietà potrebbero far sorgere dubbi importanti sul suo futuro

L’età è spesso una discriminante nel mondo calcistico, come in molti altri sport. Sebbene negli ultimi anni, i continui progressi tecnologici e le rinnovate tecniche d’allenamento abbiano aiutato i professionisti a migliorare sensibilmente la propria condizione fisica. Henrikh Mkhitaryan potrebbe non mostrare la medesima dedizione o resa fisica di un marziano come Cristiano Ronaldo, eppure quando viene schierato in campo pare ancora fluttuare come se avesse dieci anni di meno.

Genetica a parte, il centrocampista armeno, alla terza stagione in maglia nerazzurra, è stato senza dubbio il migliore in campo contro il Parma. A dimostrazione che i numeri, certe volte, non sono sempre sinonimo di una scienza esatta.

Mkhitaryan ha una chimica tutta sua e la plasma come vuole, riuscendo a servire palloni pregiati a tutti i suoi compagni impegnati attivamente nella costruzione di preziose occasioni da rete. Come occorso nel duplice caso con Federico Dimarco e Nicolò Barella, entrambi autori di due dei tre gol messi a segno a scapito degli emiliani. Complessivamente appare dunque ancora nel pieno delle proprie capacità, a tratti fuori categoria in una Serie A totalmente alla sua portata.

Mkhitaryan brilla nonostante l’età, il pericolo dell’addio all’Inter resta limitato

Si potrebbe dire molto altro sull’ex Roma ed Arsenal, così da cercare di convincere la proprietà Oaktree ad avere il giusto riguardo nei suoi confronti man mano che l’anagrafe segna un più uno sul calendario.

Dovessero basarsi soltanto sul fattore età, per i rappresentanti del fondo statunitense Mkhitaryan sarebbe ormai facilmente rimpiazzabile. Del resto in rosa sono già presenti calciatori più giovani e dalla buona esperienza internazionale come Piotr Zielinski e Davide Frattesi, oltre al fatto che si potrebbe pescare qualche altro profilo sul mercato estivo per rientrare a pieno nei propri piani di svecchiamento della rosa.

l nome dell’armeno è stato messo in discussione diverse volte anche nelle passate settimane e ciò che più ha spaventato i tifosi è la presenza di una clausola rescissoria da soli 500 mila euro, esercitabile dal club in qualsiasi momento per mettere fine anticipatamente ad un rapporto che al contrario dovrebbe durare fino a giugno 2026.

Comprensibilmente, però, la proprietà non dovrebbe mettere a mano alle carte a sua disposizione, stravolgendo gli schemi tattici tanto cari ad Inzaghi. Mkhitaryan resterà all’Inter e la sua posizione non sarà in pericolo, perché l’eccezionalità delle sue performance annulla qualsiasi altra considerazione superflua sul fatto che il prossimo anno toccherà quota trentasei primavere.