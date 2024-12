55 milioni, il Real Madrid lancia l’assalto in casa Inter

Le Merengues sarebbero pronte a farsi avanti e a scippare i nerazzurri: ecco tutti i dettagli

Un male comune che riguarda diverse grandi squadre, negli ultimi tempi, riguarda la difesa. L’Inter in primis cercherà rinforzi di spessore già a partire dalla sessione invernale di calciomercato. La situazione legata a Stefan de Vrij resta delicata, a tratti imprevedibile.

Al momento l’olandese rimane in scadenza a fine stagione e la strada verso un possibile rinnovo non è del tutto tramontata: ma anche la partenza a parametro zero resta un’opzione decisamente percorribile.

Ecco perché sono diversi i difensori in cima alla lista di Beppe Marotta, pronto ad investire già ad inizio 2025: prestito con diritto di riscatto la formula preferita dal presidente dell’Inter. Bijol e non solo, si va avanti a lavorare per un grande colpo che farebbe comodissimo a Inzaghi in vista della seconda parte della stagione.

La questione riguardante la difesa in Serie A riguarda la Juventus, che ha perso per lungo tempo Bremer. All’estero a dover fare di necessità virtù è invece il Real Madrid di Carlo Ancelotti che dovrà rinunciare fino a fine stagione a Eder Militao: una tegola non da poco per le ‘Merengues’.

D’altro canto, in attesa di novità per il mese di gennaio, proprio il mercato di Inter e Real Madrid potrebbe incrociarsi con un grandissimo nome sul tavolo delle trattative.

Addio Inter, c’è il Real: scippo galactico

Il club di Florentino Perez potrebbe provare a tamponare l’emergenza difensiva nel mese di gennaio, arrivando invece ad una clamorosa offerta all’Inter per Alessandro Bastoni nei mesi estivi. Potrebbe essere questo il piano dei ‘Blancos’, che nell’ex centrale dell’Atalanta vedrebbero il profilo perfetto su cui puntare per i prossimi anni.

Bastoni negli ultimi anni ha attirato su di sé l’attenzione di molti top club europei. In primis il Manchester City, con Guardiola che stravede per il nativo di Casalmaggiore, legato all’Inter fino al 30 giugno 2028 con uno stipendio da 5,5 milioni di euro netti a stagione.

È verosimile pensare ad una ricca offerta per il cartellino da circa 55 milioni di euro, con Bastoni che potrebbe arrivare a guadagnare quasi il doppio nel club di Perez. 17 presenze, 3 assist e 1244′ in campo per il gioiello nerazzurro, a testimonianza di quanto sia ad oggi importante per mister Inzaghi. Il futuro, però, potrebbe essere molto lontano da Milano.