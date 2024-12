Affare a sorpresa con Mourinho: chiusura a gennaio, contratto fino al 2027

José Mourinho vuole un rinforzo a gennaio ed è pronto a spingere il suo club a offrire un ottimo contratto all’interista

Più di 5 milioni a stagione, con contratto fino al 2027. Ecco cosa potrebbe mettere sul piatto il Fenerbahce di Mourinho per convincere un tesserato nerazzurro a lasciare l’Inter anzitempo. Per la dirigenza e per lo staff tecnico del club milanese un affare del genere, data l’impossibilità di trovare alternative valide sul mercato, potrebbe però rivelarsi molto sconveniente.

Il Fenerbahce può permettesi almeno un paio di colpi importanti in questo mercato di riparazione: la proprietà ha la solidità e la voglia di accontentare il nuovo allenatore Mourinho, per permettergli di continuare a far bene in Super Lig. Dopo 13 match, nel campionato turco, il club gialloblù è secondo a 32 punti, quindi a 3 lunghezze dagli eterni rivali del Galatasaray di Osimhen, Mertens e dell’infortunato Icardi.

Lo Special One vorrebbe un nuovo centrale e una punta. In difesa il pezzo da novanta è Caglar Soyuncu, che tuttavia non sta rendendo come ai tempi del Leicester City. Molto meglio sta andando l’ex Udinese Rodrigo Becao, spesso schierato in coppia con il trentenne e non troppo continuo Akaydin. Proprio per mettere in campo un centrale più affidabile, il portoghese potrebbe pescare in Serie A.

Piace molto Vazquez del Genoa, e secondo la stampa turca il Fenerbahce potrebbe provare a convincere i liguri a cederlo subito investendo una decina di milioni. Ma non è escluso un tentativo anche per Stefan de Vrij in scadenza a giugno. Nel contratto dell’olandese c’è un’opzione per un rinnovo automatico, ma l’Inter, a differenza da com’è stato per Acerbi e Darmian, non ha fatto ancora scattare la clausola…

Mourinho tenta de Vrij per gennaio: 5 milioni fino al 2027

A oggi, comunque l’Inter ha i giocatori contati dietro: Acerbi sta continuando ad avere problemi fisici, e per il ruolo di perno della difesa de Vrij è indispensabile. Ecco perché è assai difficile che il club nerazzurro possa decidere di far uscire anticipatamente l’ex Lazio. Un addio sarebbe possibile solo nel caso di una richiesta esplicita da parte dell’olandese e di un’offerta congrua (almeno 2 o 3 milioni) da parte del Fenerbahce.

Il club turco potrebbe offrire a de Vrij un contratto fino al 2027 e potrebbe anche giocarsi la carta della presenza in panchina di Mourinho: un allenatore sempre stimolante per giocatori di una certa caratura. Non a caso, anche altri campioni di Serie A hanno cominciato a guardare con occhi diversi la Super Lig dal momento in cui lo Special One ha scelto di accettare il posto a Istanbul. Secondo la stampa capitolina, per esempio, anche Paulo Dybala potrebbe lasciarsi intrigare dalla prospettiva di un triennale in Turchia.

Ormai il campionato turco è pieno di giocatori di livello ed è composto di squadre ricche, pronte a versare stipendi alti e a garantire spazio da protagonisti a molti di quei giocatori che nei principali campionati d’Europa oggi si sentono fuori posto.

Tutti in Turchia da Mou

Si è parlato a lungo di Turchia anche per Correa e Arnautovic. Fino alla scorsa estate, i due attaccanti nerazzurri hanno snobbato le offerte provenienti dal Bosforo e dall’Anatolia, ma a giugno, come free-agent, potrebbero cambiare idea.

Anche de Vrij, pur rimanendo a Milano a gennaio, potrebbe alla fine liberarsi a zero e accordarsi con un club turco. In realtà, l’olandese è seguito anche in Italia (dal Napoli e dalla Roma) e in Premier. Inoltre, già in passato ha avuto contatti con club arabi e statunitensi.

La Turchia, rispetto all’Arabia Saudita e agli USA, promette però maggiore rilevanza sportiva: la qualità del campionato è alta e i club turchi riescono a essere competitivi anche in Europa. Quindi la prospettiva di un passaggio in Super Lig è oggi una soluzione attraente per molti.