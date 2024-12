Bayer-Inter, Acerbi out: altri due giocatori a rischio

Francesco Acerbi non ci sarà per la partita tra Bayer Leverkusen e Inter: non c’è solo il difensore, però, a rischio per la sfida

La partita tra Bayer Leverkusen e Inter sarà fondamentale per capire se la Beneamata entrerà tra le prime otto in classifica per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta in Champions League o se il suo percorso subirà un incidente dopo un grande avvio nella massima competizione europea.

In vista del match in Germania, però, Simone Inzaghi non abbandonerà la linea del turnover e dovrà fare i conti anche con diverse defezioni, che potrebbero avere un peso non indifferente sul risultato finale. Intanto, dalle ultime notizie che arrivano dalla rifinitura, Francesco Acerbi non sarà della partita.

Il difensore centrale ha accusato un problema muscolare contro il Verona e negli ultimi giorni ha tentato di forzare la mano per recuperare in vista della Champions. Ma il ragazzo non è ancora pronto e Inzaghi ha intenzione di avere la massima prudenza, in modo da non avere ricadute.

Bayer-Inter, problemi anche per Dumfries e Buchanan

Per quanto riguarda Alessandro Bastoni, l’allarme sembra essere totalmente rientrato: il difensore centrale ha lavorato con il gruppo dopo la sostituzione contro il Parma e sarà regolarmente a disposizione, o almeno partirà con la squadra.

La situazione, però, si è complicata all’improvviso sugli esterni. Due calciatori, infatti, potrebbero non prendere parte alla trasferta in Germania: Denzel Dumfries ha la febbre e non si sa ancora se farà in tempo a recuperare per lo scontro diretto europeo. Se non dovesse farcela, è già pronto Matteo Darmian a prendere il suo posto sull’out di destra.

L’altro problema è quello relativo le condizioni di Tajon Buchanan. Il canadese sta cercando di recuperare la forma migliore dopo la frattura della tibia, ma ora ha a che fare con un affaticamento muscolare. Anche nel suo caso, il rischio di non esserci è alto.